玩水像泡湯！美國佛州海水溫度飆38度 恐創紀錄

水中溫度升高嚴重影響珊瑚礁和大量依賴珊瑚礁生活的生物。示意圖。（法新社）

2023/07/26 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州南部一處淺水水域25日測得水溫超過華氏100度（攝氏37.8度），高溫持續數小時，海水溫度如溫泉池。氣象學家表示，這很有可能是有史以來測得最熱的海水。

據《法新社》報導，這個溫度是25日在邁阿密西南方約60公里的馬納提灣（Manatee Bay）、位於水深1.5公尺處的單一一個浮標測得。水溫高峰在當地時間下午6點達到華氏101.1度（攝氏38.39度），之後4小時內保持在華氏100度以上。

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氣象學家馬斯特斯（Jeff Masters）表示，雖然海面溫度沒有官方世界紀錄，但在2020年一篇科學論文中記載，過去最高溫度可能來自科威特灣（Kuwait Bay）的華氏99.7度（攝氏37.61度）。

然而馬斯特斯也補充，因為佛州測得的數據，採樣地點靠近陸地，「受土地效應和水中有機物汙染影響，這項測量數據可能無效。」

《美聯社》報導，持續性的極端高溫對珊瑚礁生態系統造成嚴重傷害。國家海洋局珊瑚管理負責人伊諾克（Ian Enochs）表示，馬納提灣的珊瑚礁並不多，但科學家已經在佛州其他地方發現許多珊瑚出現白化和死亡的情形。

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