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    以色列強推司法改革引美、德關注 白宮：令人遺憾

    針對以色列議會24日的投票結果，白宮發言人尚皮耶在記者會上表示「投票以微薄的票數通過令人遺憾」。（美聯社）

    針對以色列議會24日的投票結果，白宮發言人尚皮耶在記者會上表示「投票以微薄的票數通過令人遺憾」。（美聯社）

    2023/07/25 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列議會24日通過具爭議性司法改革法案，剝奪了最高法院駁回政府「不合理」決策的權力，引爆境內大規模示威。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調司改是「民主必要的一步」；美國白宮則對以色列議會此舉表示「遺憾」。

    綜合外媒報導，以色列議會24日表決司改法案，因反對派議員全數離場，法案最終以64比0的投票結果通過。

    24日晚間，以色列民眾紛紛走上街頭，封鎖高速公路並與執法人員發生衝突。以國警方表示，當晚共有19人遭逮捕。

    美國白宮24日再度呼籲以色列領導人透過對話建立「更廣泛的共識」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調：「投票以微薄的票數通過，令人遺憾。」拜登近幾個月不斷公開批評納坦雅胡政府的司改方案。

    尚皮耶並稱：「作為以色列長期的盟友，拜登總統在公開及非公開場合均曾明確表態，民主國家若想長遠實施重大變革，必須盡可能獲得廣泛的共識。」

    德國政府24日同樣對以色列政局表示「擔憂」。司改法案通過的同時，德國外交部消息人士即向外媒透露，該國政府正「高度關注以色列社會內部日益加劇的緊張局勢」。

    不具名的消息人士稱，對以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）主持的談判未能在最後一刻幫助政府及反對派達成共識「非常遺憾」；德國政府並將持續敦促以色列政府，為司法改革其餘部分製造「共識」做出努力。

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