中國「爛尾樓」苦主：不再相信政府的話術

儘管中共最高決策機構中央政治局日前召開會議，強調要適時調整優化房地產政策，但中國仍有大量建商留下爛尾樓。 （美聯社）

2023/07/25 16:35

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中共最高決策機構中央政治局日前召開會議，強調要適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，但中國仍有大量建商留下爛尾樓。英國廣播公司（BBC）近日訪問爛尾樓的苦主，他們表示以後再也不會買這種期房（預售屋）了，也不再相信政府的話術。

BBC週一（24日）發布4分鐘影片，揭露過去1年中國多個省市爆發爛尾樓停供潮，迄今危機仍在發酵，許多相關房地產建案至今無法復工，未能如期交付，導致屋主紛紛抵制不繳房貸。

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報導說，24歲的王先生2021年以69萬元人民幣（下同，303萬台幣），在浙江省購買1戶公寓，但當年年底建商就停工了，並於今年年初與其他屋主，共同停繳每個月5000元的房貸。

王先生表示：「我就是衝著這個價格和位置買了這裡，但他們在年底就停工了，每次給的交付日期都達不到，它們承諾過很多次，一開始是找各種理由，先是疫情或者颱風天等等理由，後面維權（抗議行動）多了，他們就說實話了，就說沒錢了，錢不夠，造不下去了。」

王先生表示，以後再也不會買這種期房（預售屋）了，也不再相信政府等等的一些話術。

49歲的崔海盛來自河南，2019年砸了大部分的積蓄約120萬元買房，給兒子娶媳婦成家，原先建商承諾2年完工交屋，但工期一拖再拖，到2022年底幾乎停工，如今建商全面停擺，以致兒子在外面租屋之際他還得繳房貸。

崔海盛曾依照國家的程序和流程上訪（投訴），去信訪辦遞資料，說幾天後給我們回信，給我們電話聯繫，但迄今沒有收到任何信息。他說：「我們投資了1百多萬在這個地方，看不到一點回報。」

今年1月紐約時報也曾報導，因中國政府打擊建商過度債務，加上中國經濟放緩，建商耗盡資金，難以計數的建案淪為爛尾樓，掏空積蓄買房的受害者，只能眼神放空望著未完工的毛胚屋，欲哭無淚。

報導說，在餐館工作的唐超在2019年買房，他看好東北城市大連，砸50萬元頭期款買120萬元的房子，動用積蓄外，還拜託父母幫忙，甚至賣掉鄉下的1戶房子，原定2022年8月完工的建案，卻因建商陷入財務危機而停擺。

妻子因厭倦等待很難完工的房子，於2022年9月申請離婚，但唐超每月仍需付3700元左右的房貸，他欲哭無淚地指出，現在一說爛尾就感覺心裡從天堂到地獄的落差，特別難受，人生真是沒指望。

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