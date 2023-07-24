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    厄瓜多市長視察工程被轟多槍身亡 震驚當地政界

    厄瓜多曼塔38歲市長英特里亞戈，視察公共工程時遭連開多槍暗殺身亡。（圖擷自@agustinintriago推特）

    厄瓜多曼塔38歲市長英特里亞戈，視察公共工程時遭連開多槍暗殺身亡。（圖擷自@agustinintriago推特）

    2023/07/24 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多太平洋港口城市曼塔38歲市長英特里亞戈（Agustin Intriago），於當地時間23日視察公共工程時遭連開多槍暗殺身亡，震驚厄瓜多政界。

    據《路透》報導，英特里亞戈於今年2月競選連任成功，孰料卻發生不幸，當地警察局長薩爾多加（Alex Salgado）透露，市長身中多槍後死亡，現場還有1名女子遭波及喪命。

    案發後警方查扣1輛卡車並在車內發現手榴彈，附近還查獲1把槍械，可能是在槍擊案中使用。厄瓜多內政部長薩帕塔（Juan Zapata）表示，本案另有4人受傷，其中2人涉嫌犯案。

    目前尚不清楚英特里亞戈被暗殺的原因，但厄瓜多近來面臨暴力犯罪激增的問題，大部分是由販毒集團所引起的，許多案件發生在人口超過20萬的曼塔市。

    厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）對英特里亞戈之死表達哀悼之意，並下令全面緝凶，前總統柯利亞（Rafael Correa）得知消息後相當震驚，直說他不敢相信會發生這樣的事情。

    事實上，厄瓜多今年5月才剛發生杜蘭市市長喬尼洛（Luis Chonillo）遇襲案，雖然他在槍擊事件中毫髮無傷，但有1名警察遇害、數人受傷。

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