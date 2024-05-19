法屬新喀里多尼亞暴亂 法國動員逾600警力清除路障

法屬太平洋群島新喀里多尼近期發生暴亂，法國動員逾600名警力協力清除當地機場至首都道路上的路障。（法新社）

2024/05/19 17:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法屬太平洋群島新喀里多尼亞共和國近期發生30年來最大暴動，統計已造成6死，示威者先前在機場連結首都的主要道路上鋪設數十個路障，導致當地交通受阻，根據法國政府19日最新消息，目前法國警方已清除約60個路障，但交通尚未恢復，仍有路面殘骸待清理。

根據《路透》報導，法國駐新喀里多尼亞共和國高級專員勒佛蘭克（Louis Le Franc）向記者表示，法國警力目前已在沿線60公里長的道路上清除約60個路障，但道路目前仍處於關閉狀態，要等到路上殘骸完全清除後才有望重新開放，預計將花上數日時間。

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《路透》指出，新喀里多尼亞主要服務的兩架航空公司已經暫停起降，新喀里多尼亞當地原住民由於不滿法國政府新法案，當地民眾於上週展開示威，最終演變成暴亂，導致亂象叢生，迄今一共造成6人死亡，當地店家遭受暴亂波及，示威者搶劫商店，焚燒汽車並鋪設路障，藥品與食品供應完全中斷。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）18日晚間表示，為清除機場連結首都的道路路障，法國動員逾600名警力協力清除，其中包含約百名全副武裝的特種部隊。勒佛蘭克向記者透露，「憑藉我手中握有的警力資源，我們將恢復當地秩序」，他在聲明中提到，18日晚間當地情勢已明顯趨緩，但仍然有出現2起縱火、搶劫事件，一共有230名暴亂者被捕。

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