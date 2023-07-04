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    彈孔密布！墨西哥爆槍擊 州政府官員駕車遭掃射

    墨西哥塔茅利巴斯州1名官員3日在駕車途中遭到槍擊，車門布滿彈孔相當駭人。（圖片擷取自推特）

    墨西哥塔茅利巴斯州1名官員3日在駕車途中遭到槍擊，車門布滿彈孔相當駭人。（圖片擷取自推特）

    2023/07/04 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥北部塔茅利巴斯州（Tamaulipas）1名高級官員3日在駕車途中遭到槍擊，所幸並未受傷，此為該國最新一起針對官員的暴力事件。

    據《路透》報導，塔茅利巴斯州安全發言人在推特上表示，該州內政部長維列加斯（Hector Villegas）3日凌晨在雷諾薩-聖費南多高速公路（Reynosa-San Fernando highway）上遭到襲擊。推文補充，維列加斯並未受傷，現正如往常一樣投入工作。

    推特公布的照片中，顯示維列加斯的汽車上有密集的彈孔，當地媒體將這次襲擊解讀為一次暗殺行動。

    墨西哥國防部（SEDENA）3日稍晚發出聲明，稱已派遣100名士兵至塔茅利巴斯州，進駐包括新拉雷多（Nuevo Laredo）、雷諾薩（Reynosa）、聖費南多（San Fernando）等城市。

    聲明稱，此次部署行動旨在加強安全，預防犯罪集團活動並確保民眾安全。塔茅利巴斯州長期因幫派暴力問題而臭名遠播，去年1名市長曾在新拉雷多遭綁架，隨後獲釋。

    槍擊事件發生後，為預防犯罪集團活動、確保民眾安全，墨西哥國防部派遣100名士兵進駐塔茅利巴斯州。（路透）

    槍擊事件發生後，為預防犯罪集團活動、確保民眾安全，墨西哥國防部派遣100名士兵進駐塔茅利巴斯州。（路透）

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