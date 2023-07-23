北約－烏克蘭理事會 下週將討論黑海安全及糧食出口問題

應烏克蘭總統澤倫斯基要求，「北約－烏克蘭理事會」下週召開晉級會議，討論黑海安全及糧食出口問題。（法新社）

2023/07/23 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）22日證實，應烏克蘭總統澤倫斯基要求，新成立的「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）下週將召開緊急會議，討論黑海安全情勢，尤其是穀物出口走廊的運作問題。

據烏克蘭真理報報導，由於俄羅斯在黑海的侵略行為，澤倫斯基總統向北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）提出緊急召開「北約－烏克蘭理事會」會議的建議。

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澤倫斯基22日的夜間談話中表示，烏克蘭與北約合作，已經進入了一個新的、更高的「北約－烏克蘭理事會」層次理事會的層次，而且這個機制可以發揮作用，他向史托騰伯格提出了該委員會召開緊急會議員會進行適當危機磋商的建議。他說，「會議將在幾後天後舉行，們能夠克服黑海的安全危機。」

《路透》報導，北約組織發言人龍傑斯古表示，澤倫斯基與史托騰伯格人討論了俄羅斯退出穀物出口協議一事，以及俄國「持續試圖將糧食當成武器，而這將影響全世界千千萬萬弱勢的民眾」。

她表示，「北約－烏克蘭理事會」將以大使層級舉行這次緊急會議。

7月12日至13日在立陶宛首都維爾紐斯舉行北約31國高峰會上，盟國為烏克蘭量身定製「北約－烏克蘭理事會」，以共同決策、合作，並作為危機時的諮商機制。峰會期間，這個理事會首度開會，由各國元首和政府首長出席。

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