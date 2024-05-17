男遛狗竟遭惡鄰撂「球棒隊」暴打 哈士奇慘一棍中頭斃命

男子在街上遛哈士奇時，鄰居經過誤以為狗要咬他，竟烙兄弟圍毆男主人，狗也被打死。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2024/05/17 23:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度最近發生令人憤怒的暴力案件，一名男子遛哈士奇，鄰居經過誤以為哈士奇要咬他，竟找來兄弟們拿棍棒圍毆男飼主，甚至把上前阻止的家人們也打傷，更可惡的是，他們也把哈士奇打成重傷，狗狗送醫3天後不治身亡。

根據《NDTV》報導，事件發生在14日海得拉巴市區（Rahmat Nagar）街道上，監視器畫面顯示，斯里納特（Srinath）帶著寵物哈士奇散步，男鄰居達努賈（Dhanunjay）和另兩人經過時，哈士奇突然向前靠近了他，但並沒有碰到。

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隨後，達努賈竟帶著4人回來，包圍住斯里納特和哈士奇，將他撂倒在地，持棍棒、磚頭狠狠圍毆。過沒多久，斯里納特的妻子和母親上前阻止，也慘遭毆打。

而根據另一支監視器畫面，哈士奇跑進一家店內，竟被達努賈的其中一名朋友注意到，追上去惡狠狠往頭上重擊一棍，令牠倒地無法動彈。據了解，這隻名為Blue的哈士奇今（17）日不治身亡。

報導指出，斯里納特的哥哥於上週三曾帶著哈士奇與達努賈有過狗襲擊人的爭執，雙方都有報案。目前，警方已根據印度刑法和《防治虐打動物法》立案登記，逮捕5名涉案男子。

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