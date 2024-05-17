川普放話：習近平宣布拿下台灣 合謀普廷搞破壞

川普於16日受審完「封口費案」後，向媒體聲稱，普廷和習近平正聚在一起「搞破壞」。（路透）

2024/05/17 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（16日）抵達北京與中國國家主席習近平會晤，雙方簽署了2024版《中俄聯合聲明》。對此，美國前總統川普（Donald Trump）聲稱，普廷和習近平正聚在一起「搞破壞」，且習近平宣布要「拿下台灣」。

根據外媒報導，川普近期因「封口費案」不斷出庭，他於16日審理結束後，向採訪表示，「中國的習主席，我很熟悉，俄羅斯的普丁總統，我也很熟悉，他們現在正聚在一起一起制定計劃，準備搞破壞，因為這是他們最終的目的。」

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川普抱怨，「習近平今天發表的聲明，他完全打算拿下台灣，這是一個重大的聲明，而我卻待在『冰箱』（形容法院）裡，聽著一個連《CNN》和《MSDNC》都認為不應該起訴的案件。我已經在這裡待了將近四週，且還有很長的路要走。」

事實上，兩國簽屬的2024版《中俄聯合聲明》，唯一提到台灣的部分為，「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動。」。除此之外，習近平並沒有做出針對台灣的公開評論。

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