為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普放話：習近平宣布拿下台灣 合謀普廷搞破壞

川普於16日受審完「封口費案」後，向媒體聲稱，普廷和習近平正聚在一起「搞破壞」。（路透）

川普於16日受審完「封口費案」後，向媒體聲稱，普廷和習近平正聚在一起「搞破壞」。（路透）

2024/05/17 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（16日）抵達北京與中國國家主席習近平會晤，雙方簽署了2024版《中俄聯合聲明》。對此，美國前總統川普（Donald Trump）聲稱，普廷和習近平正聚在一起「搞破壞」，且習近平宣布要「拿下台灣」。

根據外媒報導，川普近期因「封口費案」不斷出庭，他於16日審理結束後，向採訪表示，「中國的習主席，我很熟悉，俄羅斯的普丁總統，我也很熟悉，他們現在正聚在一起一起制定計劃，準備搞破壞，因為這是他們最終的目的。」

川普抱怨，「習近平今天發表的聲明，他完全打算拿下台灣，這是一個重大的聲明，而我卻待在『冰箱』（形容法院）裡，聽著一個連《CNN》和《MSDNC》都認為不應該起訴的案件。我已經在這裡待了將近四週，且還有很長的路要走。」

事實上，兩國簽屬的2024版《中俄聯合聲明》，唯一提到台灣的部分為，「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動。」。除此之外，習近平並沒有做出針對台灣的公開評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好玄！生活60多年 他申請退休金遭拒才驚知「不是美國公民」
2024/05/17 16:24

好玄！生活60多年 他申請退休金遭拒才驚知「不是美國公民」
習普見面僅擁抱拍肩 不見「社會主義兄弟之吻」
2024/05/17 18:36

習普見面僅擁抱拍肩 不見「社會主義兄弟之吻」

房市交易熱 永慶房產南台灣績效創高
美兩黨議員提案 指中國扭曲聯大2758決議 偷渡一中原則
2024/05/17 18:53

美兩黨議員提案 指中國扭曲聯大2758決議 偷渡一中原則
中國「經濟沙皇」何立峰下令：地方政府收購庫存房
2024/05/17 17:40

中國「經濟沙皇」何立峰下令：地方政府收購庫存房

A1國門特區 「興洋興天地」鄰雙子星六百米
普廷稱「台灣是中國一部分」 外交部：俄中沆瀣一氣破壞區域穩定
2024/05/17 15:53

普廷稱「台灣是中國一部分」 外交部：俄中沆瀣一氣破壞區域穩定
小英執政8年 台股漲1.62倍、收21258點
2024/05/17 16:20

小英執政8年 台股漲1.62倍、收21258點
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播