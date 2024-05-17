不要侵權訓練AI！ 索尼音樂發信警告全球逾700家公司

美國流行樂歌手碧昂絲。（法新社檔案照）

2024/05/17 20:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球唱片公司巨頭之一索尼音樂集團（Sony Music Group）本週發信給全球700多家人工智慧（AI）技術開發公司和音樂串流平台，警告不要未經明確許可，使用該公司旗下內容用於訓練AI模型。

《金融時報》、《彭博》16日報導，索尼音樂分別發信給開發ChatGPT的OpenAI、微軟、Google、以及開發AI音樂生成技術的Suno和Udio等公司，以及Spotify、蘋果等串流平台，明白表示禁止未經授權使用旗下音樂，以及從其內容抓取資料訓練AI模型。

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信中直指，基於相關業者營運性質和所發布的AI系統資訊，使索尼音樂「有理由相信」這些業者「或許已經未經授權使用（索尼內容）於AI系統的訓練、開發或商業化」，此舉「剝奪該公司和旗下藝人對這些作品的控制權和適當補償金」。

索尼音樂旗下藝人包括美國碧昂絲（Beyoncé）、英國愛黛兒（Adele ）和哈利史泰爾斯（Harry Styles）等人。該集團所指的版權內容也包括專輯封面、編曲、歌詞等，禁止抓取資料包括不得使用任何資料抓取機器人、網路「爬蟲」（scraper）或者自動化程式和工具、演算法等，以及任何「旨在以數位形式分析文本和數據來生成模式、趨勢、關聯性等資訊的自動化分析技術」。

索尼此例為生成式AI技術的版權爭議再添一筆。ChatGPT等生成式AI機器人帶起AI旋風，但是因AI模型仰賴大量數據訓練，開發者抓取網路可得內容，掀起和新聞媒體、內容創作者之間的版權糾紛。

索尼音樂集團聲明表示，支持藝人和詞曲創作者率先採用新科技來支持他們的創作，「然而，創新必須確保詞曲創作者和錄音師的權利，包括版權受到尊重」。索尼音樂要求開發商最晚下週提供其使用的內容詳細資料。該集團除了前述聲明之外，拒絕進一步評論此事。

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