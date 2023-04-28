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    傳統鑽戒落伍了！ 科技公司推「可24小時監測健康」AI婚戒新人驚艷

    不少傳統婚禮模式隨著科技發展而逐漸式微，更傳出比起過往被受追捧的金屬、鑽石婚戒，有越來越多新人更喜愛購買AI智慧型婚戒。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    不少傳統婚禮模式隨著科技發展而逐漸式微，更傳出比起過往被受追捧的金屬、鑽石婚戒，有越來越多新人更喜愛購買AI智慧型婚戒。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2023/04/28 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕在多國傳統結婚典禮中，新人互相交換戒指可說不可或缺的重要儀式，而這些婚戒不外乎是以金屬、珠寶等材質製成，但是隨著科技的進步，如今出現了使用人工智慧（AI）製成的智慧型婚戒，甚至還具有24小時監測另一半身體健康、動支付等便利功能。

    《BBC》報導，因科技技術的發達，越來越多新人選擇舉辦「科技婚禮」，讓不少傳統婚禮模式逐漸式微。有別於金屬、鑽石婚戒，有科技公司推出所謂的AI智慧型婚戒，不僅能24小時隨時隨地透過網路連線來監測伴侶的心跳、身體健康狀況，甚至還有電子支付等功能。

    報導指出，目前市面上類似的AI智慧型婚戒，在全球銷售額每年增長逾2成，甚至還有推出AI智慧型項鍊等相關飾品。一些選擇購買AI婚戒的新人在受訪時表示，「這感覺像他的心跳伴隨在我身邊，這比鑽石、黃金都還要浪漫」，還提到配戴AI婚戒是一種非常新穎的潮流，也很容易吸引年輕世代的目光。

    此外，美國婚禮策劃網站「Joy」還利用時下非常熱門的OpenAI聊天機器人ChatGPT，推出一款名為「Wedding Writer's Block Assistant」的AI程式，讓不擅言詞的新人能透過AI協助撰寫婚禮誓詞。

    執行長喬希（Vishal Joshi）表示，有89%受訪者在寫婚禮誓詞時「會感到不知所措」，因此AI不是要扼殺浪漫，而是要協助新人表達難以述說的情感。

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