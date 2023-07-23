無良中國男在小紅書開「非法獵熊與買春團」 遭美國FBI逮捕

一名移民到美國阿拉斯加的中國男子，日前遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，因為他涉嫌在中國知名網購社群平台「小紅書」上，為中國遊客與其他移民華裔，開設非法盜獵、非法買春等「一條龍式」服務來牟取百萬利益。（圖擷取自U.S. District Court for the District of Alaska）

2023/07/23 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕近年越來越多中國「潤」出母國，舉家移民到世界各國，並給當地增加不少犯罪等問題出現。一名移民到美國阿拉斯加的中國男子，日前遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，因為他涉嫌在中國知名網購社群平台「小紅書」上，為中國遊客與其他移民華裔，開設非法盜獵、非法買春等「一條龍式」服務來牟取百萬利益。

綜合外媒報導，FBI與阿拉斯加當地政府在20日，逮捕一名移民到當地的中國男子梁軍（Jun“Harry” Liang，音譯），因他涉嫌以「AK極光旅遊有限公司」（AK Aurora Travel）的名義，在中國知名網購社群平台「小紅書」上，宣傳未經阿拉斯加政府核可的非法狩獵行程，來吸引有錢的中國遊客或華裔移民。其中，2人一團的「獵熊行程」價格為6萬美元（約新台幣185萬），並聲稱會安排專業獵人指導開槍、隨行狩獵。

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報導指出，除了非法狩獵行程，梁軍還向客戶宣稱，他能提供比一般黑市價格還要低廉的阿拉斯加大棕熊「熊膽」，每副只需5000美元（約新台幣15萬）。由於據傳熊膽製成中藥服用後，對於男性有壯陽的功能，因此梁軍還提供色情服務給顧客，據稱有亞洲風情或是歐美異國情調的女子服務，價格則是每次500美元（約新台幣1.5萬），若要過夜則需1800美元（約新台幣5.5萬）。而梁軍提供的上述服務，全都違反當地法律。

阿拉斯加檢方指出，阿拉斯加野生動物保護部門在2020年8月，開始接獲有中國遊客未經許可組織大型野生動物狩獵團的通報，因此有關單位與FBI合作，在2021年10月開始進行調查，期間還曾派出華裔探員假扮顧客和梁軍接觸，最後是因為梁軍透過信用卡購買狩獵許可證，才讓FBI抓到他的犯罪證據，並在20日上門將其逮捕，目前他已被拘押進阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）懲教中心，

根據美國法院的起訴書指出，梁軍原本只是單純安排欣賞極光、騎雪地摩托車等活動，來賺取外快的私人導遊，然而約在3年前轉做「偏門」行程後，獲利驚人，因此從個體戶升級為產業鏈，甚至還透過網路在中國有錢男子的圈子進行推銷。目前梁軍將面臨電信詐欺、洗錢，還有違反禁止野生動物非法獲取、運輸以及貿易的《雷斯法案》（Lacey Act）等指控，全案將在8月10日開庭。

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