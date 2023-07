無良中國男在小紅書開「非法獵熊與買春團」 遭美國FBI逮捕

一名移民到美國阿拉斯加的中國男子,日前遭到美國聯邦調查局(FBI)逮捕,因為他涉嫌在中國知名網購社群平台「小紅書」上,為中國遊客與其他移民華裔,開設非法盜獵、非法買春等「一條龍式」服務來牟取百萬利益。(圖擷取自U.S. District Court for the District of Alaska)