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比利時博物館珍藏明朝古董驚傳失竊 價值無法估計

比利時瑪麗蒙特皇家博物館珍藏的16世紀明朝魚藻紋蓋罐，21日驚傳遭人偷走。（圖擷自@MuseeMariemont「X」帳號）

比利時瑪麗蒙特皇家博物館珍藏的16世紀明朝魚藻紋蓋罐，21日驚傳遭人偷走。（圖擷自@MuseeMariemont「X」帳號）

2024/04/22 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時瑪麗蒙特皇家博物館（Musée royal de Mariemont）珍藏的16世紀明朝魚藻紋蓋罐，於21日清晨4時許驚傳遭人偷走，其被認為是「無價之寶」，警方正在追查中。

綜合媒體報導，博物館方面表示，比利時煤礦與能源大亨瓦洛克（Raoul Warocqué）1912年前往中國時，獲贈這款明朝魚藻紋蓋罐，價值難以估量，被瓦隆尼亞-布魯塞爾聯邦（比利時法語區）認定為國家級寶物。

館長維米爾斯（Richard Veymiers）透露，當時有3個人闖入館內，似乎對博物館構造相當熟悉，短短幾分鐘就竊走明朝魚藻紋蓋罐，「他們很清楚該從哪裡進入、從哪裡離開、寶物在哪個收藏室。」

維米爾斯說，博物館的安保系統都有啟動，除了響起警鈴外，監視器也拍攝到相關影像，安保單位通知瑪麗蒙特警方後，警力迅速趕赴現場，比利時聯邦警察也於21日上午前往博物館調查。

在獨一無二且無價的古董失竊後，瑪麗蒙特皇家博物館21日仍向民眾開放，僅暫時關閉原本擺放明朝魚藻紋蓋罐的東亞收藏室。

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