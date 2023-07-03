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    中國小紅書瘋傳「全國城市GDP前20名」 台灣竟有8縣市被迫上榜

    中國知名社群平台「小紅書」近期瘋傳一張，宣稱是中國在2022年時的「全國城市人均GDP」排行圖，其中台灣有8個縣市被莫名列入排行中。（法新社資料照、圖擷取自小紅書，本報合成）

    中國知名社群平台「小紅書」近期瘋傳一張，宣稱是中國在2022年時的「全國城市人均GDP」排行圖，其中台灣有8個縣市被莫名列入排行中。（法新社資料照、圖擷取自小紅書，本報合成）

    2023/07/03 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國除三不五時宣揚「台灣自古屬於中國」，看到台灣在國際舞台展現出色表現時，更會無恥見縫插針吃台灣豆腐。近期中國知名網購社群平台「小紅書」上，瘋傳一張宣稱是中國在2022年時的「全國城市人均GDP」排行圖，其中，台灣竟有8個縣市被列入排行中，且我國首都台北市還遠甩中國首都北京，高居排行榜首。

    一名時常分享經濟相關統計資料的中國網友，日前在自己小紅書上貼出一張，號稱是「2022全國20強城市人均GDP」的排行圖片。從這張圖可看到，製圖者列出20個城市的GDP、常駐人口，以此來製成排行榜，其中，台灣竟多達8個縣市的被製圖者當成中國的一部分，擅自列入排行名單之中。

    遭莫名列入名單的台灣8個縣市，依排行分別為台北市、新竹市、桃園市、台中市、新北市、嘉義市、基隆市和高雄市。其中，台灣首都台北市以GDP超過35萬奪冠，遠遠超過排行第14名的中國首都北京；另外，高雄市名次雖為台灣8個縣市尾端，但仍比中國的深圳、南京和上海等，許多中國人引以為傲、大力鼓吹的繁榮城市還要高。

    該照一出，立即在小紅書上引起無數中國網友轟動，許多中國網友看到排行後，非常不滿這項排行遭到「港澳台」佔據一半的情況，更有中國網友無法接受台北市竟能遠甩中國北京快2倍以上。相關討論被台灣網友分享到臉書、PTT等社群平台討論，除了質疑製圖者的數據來源、製圖目的不單純，吃豆腐行徑也讓不少台灣網友吐槽連連。

    遭莫名列入名單的台灣8個縣市，依排行分別為台北市、新竹市、桃園市、台中市、新北市、嘉義市、基隆市和高雄市。（圖擷取自小紅書）

    遭莫名列入名單的台灣8個縣市，依排行分別為台北市、新竹市、桃園市、台中市、新北市、嘉義市、基隆市和高雄市。（圖擷取自小紅書）

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