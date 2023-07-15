這也算辱華？墨西哥超市「沒放中國五星旗」竟遭移民華僑小粉紅出征

日前在墨西哥一間超市就傳出，一名移民到美國的小粉紅看到店內酒架擺放的國旗中，沒有出現中國五星旗，為此氣憤發文號召同胞出征這間「辱華」的店家。（圖擷取自@mordor_observer IG、法新社資料照，本報合成）

2023/07/15 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕許多自稱「愛國」、「愛黨」致死不渝的中國小粉紅，不是時常跑到國外旅遊，就是連同財產舉家移民到海外，甚至還不忘在異鄉用自己愛國情操與邏輯，出征當地人所謂的「辱華」言行。日前在墨西哥一間超市就傳出，一名移民到美國的小粉紅看到店內酒架擺放的國旗中沒有出現中國五星旗，為此氣憤發文號召同胞出征。

本月初在中國知名網購社群平台「小紅書」上，有一篇標題名為「墨西哥超市辱華嫌疑」的貼文，被許多中國網友瘋傳。寫下該篇貼文的中國網友自稱是北美華人，他在文中指出自己日前去到一間墨西哥超市，發現店內賣酒的貨架上方，掛了許多國家的國旗，然而在這之中「竟然沒有任何一面中國國旗！」，讓他立即激起「祖國被辱」的熊熊怒火。

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這名中國網友指出，他原本要馬上衝去跟店內工作人員理論，但被老婆給攔住。接著他表示，事後他回到家越想越不對，「想到祖國剛頒布了《愛國法》，身在海外心繫祖國的海外華僑不也得響應一下嗎？」，還提到網友們，「好不好去yelp和Google上給差評？或者要求他們掛一 面五星紅旗上去？要不然我這愛國的情緒真的沒地方發泄」。

該文一出，立即引起許多同為移民海外但仍忠貞愛黨的中國華小粉紅共鳴，紛紛留言表達支持、甚至教學如何出征這間超市。這篇貼文還被其他國家的網友分享到臉出、推特、IG、Reddit等社群平台，相較於小粉紅的同仇敵愾，其他國家的網友紛紛直言，至今仍無法理解小粉紅「辱華」的定義或標準，甚至幽默建議他們還是搬回祖國「比較安全」。

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