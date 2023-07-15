歌手自創諷習近平歌曲 中國國安跨海恐嚇

Crazy老張發表自創曲，諷刺習近平將帶14億人走向滅亡。（圖擷取自推特）

2023/07/15 20:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在社群平台推特上以「Crazy老張」（瘋狂老張）為名的中國創作歌手，近日發表題為「七級浮屠」的歌曲，歌詞內容具體而微地描述當前中國極權統治下的亂象和悲劇，引起廣大共鳴，但也隨即遭到中國國安單位威脅，但他表明不會屈服，將繼續發表歌曲。

目前人在美國舊金山的Crazy老張，上傳自行填詞譜曲兼吉他自彈自唱的「七級浮屠」歌曲，在接近2分鐘的片段中，憑藉低沉略帶嘶啞的嗓音，描述在中共極權治下，有孩子被盜取器官致使母親痛心疾首，火災造成的死亡，疫情封城帶來的苦難，最後呼籲人民勇敢起身，向當局怒吼。歌詞中有一段描述「200斤麥子，十里山路從不換肩，他要帶領14億人走向滅亡」，顯然在沒有指名道姓的情況下暗諷中國國家主席習近平。

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據了解，習近平在2003年擔任浙江省省委書記時，曾接受中國官媒中央電視台訪問，侃侃而談往日下放陝西農村時，曾「下雨刮風在窯洞裡鋤草，晚上跟著看牲口，還要去放羊，什麼活都幹，到後來扛200斤麥子，十里山路不換肩」。在他2017年連任國家主席和黨總書記後，央視曾重播此一片段，被旅美中國學者夏業良揶揄「吹牛都不打草稿」。

在自創曲引起海外華人轉傳後，Crazy老張又上傳自拍影音透露，連日來自稱中國網信辦、公安局和國安局的人員瘋狂去電，批評他的創作內容有不好的影響，因此北京中央直接下達命令，要他刪除推特帳號，並下架所有原創歌曲。不僅如此，他們還威脅，若不服從就等著被立案拘捕，還警告他太太的所有中國社群平台帳號，包括微信、小紅書、抖音等，已全部被註銷。

儘管如此，Crazy老張堅定表示，目前上傳的「七級浮屠」僅是A段，他還會繼續上傳B段，並連說兩次「我是不會刪的」，將持續在推特發表創作。

除此之外，許多中國音樂人在壓迫下仍不斷發表針砭時政的創作，包括在媒體平台YouTube上廣傳的「耳光樂隊」的「紅孩兒十八贏」，就是在嘲諷中國社會荒謬現象。「鬼山哥」3月發表的「陽光開朗孔乙己」，則是調侃中國就業環境不友善，青年高不成低不就。貴州還有一群年輕人3月聚集在地鐵站大合唱「新褲子樂團」的「沒有理想的人不傷心」，齊聲嘶吼「我不要一直活在地下裡」，被認為反映出青年歷經疫情3年的心聲。

（記者孫宇靑攝）

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