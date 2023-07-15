為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歌手自創諷習近平歌曲 中國國安跨海恐嚇

    Crazy老張發表自創曲，諷刺習近平將帶14億人走向滅亡。（圖擷取自推特）

    Crazy老張發表自創曲，諷刺習近平將帶14億人走向滅亡。（圖擷取自推特）

    2023/07/15 20:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在社群平台推特上以「Crazy老張」（瘋狂老張）為名的中國創作歌手，近日發表題為「七級浮屠」的歌曲，歌詞內容具體而微地描述當前中國極權統治下的亂象和悲劇，引起廣大共鳴，但也隨即遭到中國國安單位威脅，但他表明不會屈服，將繼續發表歌曲。

    目前人在美國舊金山的Crazy老張，上傳自行填詞譜曲兼吉他自彈自唱的「七級浮屠」歌曲，在接近2分鐘的片段中，憑藉低沉略帶嘶啞的嗓音，描述在中共極權治下，有孩子被盜取器官致使母親痛心疾首，火災造成的死亡，疫情封城帶來的苦難，最後呼籲人民勇敢起身，向當局怒吼。歌詞中有一段描述「200斤麥子，十里山路從不換肩，他要帶領14億人走向滅亡」，顯然在沒有指名道姓的情況下暗諷中國國家主席習近平。

    據了解，習近平在2003年擔任浙江省省委書記時，曾接受中國官媒中央電視台訪問，侃侃而談往日下放陝西農村時，曾「下雨刮風在窯洞裡鋤草，晚上跟著看牲口，還要去放羊，什麼活都幹，到後來扛200斤麥子，十里山路不換肩」。在他2017年連任國家主席和黨總書記後，央視曾重播此一片段，被旅美中國學者夏業良揶揄「吹牛都不打草稿」。

    在自創曲引起海外華人轉傳後，Crazy老張又上傳自拍影音透露，連日來自稱中國網信辦、公安局和國安局的人員瘋狂去電，批評他的創作內容有不好的影響，因此北京中央直接下達命令，要他刪除推特帳號，並下架所有原創歌曲。不僅如此，他們還威脅，若不服從就等著被立案拘捕，還警告他太太的所有中國社群平台帳號，包括微信、小紅書、抖音等，已全部被註銷。

    儘管如此，Crazy老張堅定表示，目前上傳的「七級浮屠」僅是A段，他還會繼續上傳B段，並連說兩次「我是不會刪的」，將持續在推特發表創作。

    除此之外，許多中國音樂人在壓迫下仍不斷發表針砭時政的創作，包括在媒體平台YouTube上廣傳的「耳光樂隊」的「紅孩兒十八贏」，就是在嘲諷中國社會荒謬現象。「鬼山哥」3月發表的「陽光開朗孔乙己」，則是調侃中國就業環境不友善，青年高不成低不就。貴州還有一群年輕人3月聚集在地鐵站大合唱「新褲子樂團」的「沒有理想的人不傷心」，齊聲嘶吼「我不要一直活在地下裡」，被認為反映出青年歷經疫情3年的心聲。

    （記者孫宇靑攝）

    （記者孫宇靑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平打壓外商 中國經濟成長引擎熄火
    2023/07/14 11:42

    習近平打壓外商 中國經濟成長引擎熄火
    中國海外警察滲透美大城 舊金山僑界發布抗議宣言
    2023/05/05 12:28

    中國海外警察滲透美大城 舊金山僑界發布抗議宣言

    余祥銓升格奶爸 為妻小瘦身找回健康！
    中國海外110 假服務真監控
    2023/04/19 05:30

    中國海外110 假服務真監控
    中國公安部912工作小組 網路獵殺異議者
    2023/04/19 05:30

    中國公安部912工作小組 網路獵殺異議者

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播