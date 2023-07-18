又是鴨子背鍋？中國學校餐廳疑吃到保險套 校方竟稱「鴨眼球膜」

中國一名學生近日爆料稱自己在學校餐廳提供的飯菜中吃到疑似保險套的異物，引發熱議。（圖翻攝自微博）

2023/07/18 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕扯！中國一名學生近日爆料稱自己在學校餐廳提供的飯菜中吃到疑似保險套的異物，校方後續竟辯稱該異物是「鴨子的眼球膜」，引發網路輿論批評。

綜合中媒報導，17日一名李姓學生向河南廣播電視台旗下媒體《大象新聞》爆料，稱自己是其他學校的學生，近日到位於東省廣州市增城區的「華世外語藝術職業學校」參加一個培訓營，期間在該校學生餐廳用餐時吃到乳膠製異物，吐出後看外型懷疑是保險套，消息曝光後隨即登上中國微博、百度等平台熱搜榜。

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李同學表示，當天就有向該學校反映此事，但校方後續宣稱初步調查該異物為鴨子的眼球膜，他和其他培訓營學生都不能接受這個說法，要求學校退還培訓營餐費和改善學生餐廳的衛生條件。中國網友得知校方回應後，也紛紛怒批學校睜眼說瞎話。

隨輿論延燒，華世外語藝術職業學校今（18日）關閉學校餐廳，並稱將問責全體廚房員工扣錢處罰，同時成立專門小組進行調查，但今天的說法仍堅稱該異物為鴨子的眼球膜。廣州增城區市場監督管理局同日也表示，單位已和相關部門及屬地鎮街開展調查，同時密切關注培訓學員身體狀況，相關樣品已妥善封存並移交第三方權威機構檢測，「我們將秉持實事求是、依法依規的原則嚴肅認真調查處置，核查結果將第一時間向社會公布」。

此次食安事件，有不少中國網友認為是「鼠頭鴨脖事件」的翻版。今年6月1日，中國江西省南昌市工業職業技術學院有學生在校內餐廳飯菜發現1顆鼠頭，但校方卻「指鼠為鴨」，堅持鼠頭是鴨脖，一度讓輿論沸騰，最後在第三方調查單位介入後，才確認是老鼠頭顱。

中國一名學生近日爆料稱自己在學校餐廳提供的飯菜中吃到疑似保險套的異物，引發熱議。（圖翻攝自微博）

廣州增城區市場監督管理局18日針對食安事件發表回應。（圖翻攝自微博）

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