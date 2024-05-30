以色列國安顧問預估 以哈戰爭至少打到年底

以色列國安顧問哈內格比指出，他預計以哈戰爭會至少持續到今年年底。圖為被稱作「費城走廊」的埃及-加薩界牆。（法新社）

2024/05/30 21:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日爆發全面衝突，戰事至今已持續237日，不過以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）近日指出，他預計這場戰爭至少會進行到2024年底，因為以色列方面需要確保哈瑪斯勢力被消滅。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國家安全顧問哈內格比，被視為是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的親信，他對以色列廣播公司Kan表示：「在加薩的戰鬥，將至少持續7個月。」

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哈內格比解釋：「這是為了鞏固我們的成果，以及我們所謂的，對哈瑪斯統治與軍事能力，還有（巴勒斯坦）伊斯蘭聖戰勢力的破壞。」

哈內格比在受訪當下也指出，以軍的目標是控制被稱作「費城走廊」（Philadelphi Corridor）的埃及-加薩國界線。

費城走廊長約13公里，最寬處約100公尺。哈內格比說，掌握費城走廊的作戰計畫，是為了與埃及合作「杜絕武器走私」。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）今（30日）發表聲明指出，以軍已掌握費城走廊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則指出，若以色想讓哈瑪斯組織一蹶不振，那就得盡速制定戰後計畫，「如果沒有針對後天的計畫，那當然不會有後天。」

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