為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列國安顧問預估 以哈戰爭至少打到年底

以色列國安顧問哈內格比指出，他預計以哈戰爭會至少持續到今年年底。圖為被稱作「費城走廊」的埃及-加薩界牆。（法新社）

以色列國安顧問哈內格比指出，他預計以哈戰爭會至少持續到今年年底。圖為被稱作「費城走廊」的埃及-加薩界牆。（法新社）

2024/05/30 21:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日爆發全面衝突，戰事至今已持續237日，不過以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）近日指出，他預計這場戰爭至少會進行到2024年底，因為以色列方面需要確保哈瑪斯勢力被消滅。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國家安全顧問哈內格比，被視為是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的親信，他對以色列廣播公司Kan表示：「在加薩的戰鬥，將至少持續7個月。」

哈內格比解釋：「這是為了鞏固我們的成果，以及我們所謂的，對哈瑪斯統治與軍事能力，還有（巴勒斯坦）伊斯蘭聖戰勢力的破壞。」

哈內格比在受訪當下也指出，以軍的目標是控制被稱作「費城走廊」（Philadelphi Corridor）的埃及-加薩國界線。

費城走廊長約13公里，最寬處約100公尺。哈內格比說，掌握費城走廊的作戰計畫，是為了與埃及合作「杜絕武器走私」。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）今（30日）發表聲明指出，以軍已掌握費城走廊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則指出，若以色想讓哈瑪斯組織一蹶不振，那就得盡速制定戰後計畫，「如果沒有針對後天的計畫，那當然不會有後天。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
啟用2週 美軍加薩浮動碼頭壞了
2024/05/30 05:30

啟用2週 美軍加薩浮動碼頭壞了
佔領加薩與埃及邊界緩衝區 以色列宣稱已取得戰術控制
2024/05/30 11:43

佔領加薩與埃及邊界緩衝區 以色列宣稱已取得戰術控制

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
槓上聯合國！以色列議院擬立法將UN難民機構列為「恐怖組織」
2024/05/29 11:14

槓上聯合國！以色列議院擬立法將UN難民機構列為「恐怖組織」
以用美軍火轟拉法 挑戰拜登政策底線
2024/05/30 05:30

以用美軍火轟拉法 挑戰拜登政策底線

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播