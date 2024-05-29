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槓上聯合國！以色列議院擬立法將UN難民機構列為「恐怖組織」

以色列議會擬立法將聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）列為「恐怖組織」。（法新社）

以色列議會擬立法將聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）列為「恐怖組織」。（法新社）

2024/05/29 11:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於在加薩走廊的軍事行動，造成以色列與聯合國之間的矛盾越來越深，傳出以色列議會擬立法將聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）列為「恐怖組織」。

綜合外媒報導，今（29日）以色列議會將對兩項針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的草案進行初步投票，「該法案的目的是宣布UNRWA為恐怖組織，並命令以色列國直接或間接終止與該機構的關係」，同時剝奪該組織一切豁免權。

UNRWA加薩媒體顧問哈斯納（Adnan Abu Hasna）對此表示，世界上任何國家都不允許將一個聯合國的主要機構定調為「恐怖組織」，他強調UNRWA是根據聯合國大會決定設立，被授權在教育、衛生、救濟和就業等領域處理巴勒斯坦事務，直到巴勒斯坦難民問題得到公正和全面解決。

以色列日前指控UNRWA與哈瑪斯有染，有成員參與了去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列的行動，西方許多國家因此撤除對UNRWA的資助，不過以色列未能有直接證據支持這些說法，包含德國和澳洲等許多國家陸續恢復對該組織的資助。

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