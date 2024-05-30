以用美軍火轟拉法 挑戰拜登政策底線

以色列無視國際譴責和勸阻，29日對加薩走廊南部城市拉法展開新一波攻擊。圖為巴勒斯坦人28日紛紛逃離拉法。（美聯社）

2024/05/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列廿六日空襲加薩走廊南部城市拉法，卻導致一座難民營起火燃燒，造成至少四十五死、二四九傷。據美國有線電視新聞網（CNN）影片分析和武器專家的審查，美國製造的GBU-39小直徑炸彈，被用於這場致命襲擊。

CNN報導，透過比對社群媒體分享的影片細節，發現一枚GBU-39炸彈尾部殘骸。前英國陸軍砲兵軍官兼爆裂物專家卡布-史密斯指出，GBU-39是一種高精準彈藥，設計用於攻擊重要戰略目標，附帶傷害較低，但在人口稠密地區使用仍有風險。

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前美國陸軍爆裂物處理小組成員鮑爾也確認該殘骸屬於GBU-39。他表示，GBU-39的彈頭和導引尾翼極具特色，爆炸後尾翼通常會殘留，因此一眼就能辨認出這是GBU-39。

以色列國防軍發言人哈加里廿八日表示，此次以軍使用兩枚小型彈頭彈藥，每枚彈頭內含十七公斤炸藥，並強調這些是以色列噴射機能掛載的最小彈藥。CNN報導指出，GBU-39彈頭的炸藥載重約為十七公斤，且殘骸上的序號與美國加州一家GBU-39零件製造商的序號相同，證實該炸彈為美國製造。

美國一直是以色列最大武器供應國，儘管拜登政府面臨來自國內外政治壓力，但對以色列的軍事支持依然堅定。上月，拜登簽署一項外援法案，其中包括向以色列提供二○六億美元額外戰時援助。CNN分析，儘管拜登曾表示不會允許某些美國武器在拉法的進攻中使用，但這一政策在實際操作中仍有挑戰。

儘管這場空襲引發全球激憤，慈善機構國際紅十字會與紅新月會聯合會（IFRC）廿九日同聲呼籲加薩停火並允許人道援助。不過，白宮仍堅稱不認為以色列發動了拜登先前警告不要採取的大規模行動。白宮國家安全會議發言人柯比廿八日強調，拜登態度一致，在關於以色列全面軍事進攻的定義上並未改變立場。

路透報導，柯比首次對「重大地面行動」下了明確的定義，表示以色列目前在拉法的行動還未達到觸發美國改變政策的程度。柯比強調，美國沒有看到以色列以「大型部隊、大量士兵，以縱隊和陣形進行協調行動，針對地面上多個目標展開行動」。這番話，似乎暗示美國對以色列的行動有明確容忍底線。

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