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    超噁！ 沙拉竟藏「整排牙齒」 泰女嘔不停：要吐幾次才能清胃

    近日泰國一名女子在吃用完一盒木瓜沙拉（som tam）後，於碗底發現一組像是長有「一排牙齒」的奇怪骨頭，讓她嚇得當場嘔吐不止。（圖擷取自เบน' ช้ะ臉書）

    近日泰國一名女子在吃用完一盒木瓜沙拉（som tam）後，於碗底發現一組像是長有「一排牙齒」的奇怪骨頭，讓她嚇得當場嘔吐不止。（圖擷取自เบน' ช้ะ臉書）

    2023/07/09 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕近日泰國一名女子在外購買一盒木瓜沙拉（som tam），當她回家打開來食用後，意外在碗底發現一組的奇怪骨頭，女子以為起初以為只是魚骨頭，不料仔細檢查後發現，這組骨頭上方長有「一排牙齒」，讓她被這幅噁心的畫面嚇得當場嘔吐不止。

    據泰媒The Thaiger報導，這名女子3日在個人臉書上傳2張照片，她在文中指出自己日前在一家餐廳，購買了一份她最愛的發酵魚木瓜沙拉，當她回到家後便開始大快朵頤享用，卻在快吃完的時候，突然發現碗底有一塊大骨頭。女子表示，起初她以為這只是一根魚骨，因此沒有多想就隨手將骨頭扔進垃圾桶。

    不過事後女子越想越奇怪，於是再從垃圾桶裡撿起那根骨頭，接著洗乾淨後檢查，這時她才發現，這根骨頭上居然長了「一排牙齒」。女子表示，她並不清楚這根骨頭究竟是什麼，但她一看到這排牙齒的當下，被噁心到瞬間反胃、嘔吐不止，「我不知道它到底是什麼，但我更想知道我要吐幾次才能將肚子裡的沙拉全部吐光？」

    女子也透露，她試圖自我安慰，把這根骨頭當成是沙拉裡的發酵魚，但在她的記憶中，魚是沒有牙齒的，「我不知道我到底吃了什麼，這也終結了我對發酵魚的愛」。該篇貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意與瘋傳，一些網友留言表示，這骨頭可能來自於鯧魚等大型魚類，因為鯧魚是有形似人類牙齒。

    另據泰國醫生阿瑞吉（Itawat Areekit）指出，他也認為照片中的骨頭是鯧魚的牙齒，還安慰女子不要害怕，因為鯧魚非常美味，還被用在許多泰國菜中。

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