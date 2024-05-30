為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

演算法讓青年成癮變「囚犯」美國紐約州校園將禁用手機

美國紐約州州長霍楚表示，計畫立法禁止學生在學校使用智慧型手機。（美聯社）

美國紐約州州長霍楚表示，計畫立法禁止學生在學校使用智慧型手機。（美聯社）

2024/05/30 21:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路內容和演算法對兒童造成的危害日趨擴大，美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）表示，將計畫於今年推出兒童網路保護法案，禁止學生在學校使用智慧型手機。紐約官員稱這項立法旨在保護兒童，若法案順利通過，將為其他州郡、國家樹立模範。

根據英國《衛報》報導，學校禁用手機法案將於今年推出，並在2025年1月開始的紐約立法會議上展開討論，而對於禁止學生使智慧型手機的相關具體細節尚未公布。

對於智慧型手機對學生的影響，霍楚表示，那些使人上癮的演算法吸引他們，並確實地抓住、將年輕人變成「囚犯」，阻斷他們的人際、社交互動與正常的課堂活動。

據報導，紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，他將與民主黨紐約州參議員古納德斯（Andrew Gounardes）共同發起學校禁用手機法案。詹姆斯也表示，將與合作夥伴盡可能推動這些兒童保護法案成為法律，而學校禁用手機法案，將為其他州郡和國家樹立模範。

學校禁用手機法案是紐約州官員，針對兒童網路安全採取的一系列立法中的最新措施，在此之前仍有兩項法案正持續推動，法案內容分別為停止開發針對兒童的成癮性演算法，與保護兒童個資不被科技公司蒐集。

報導中提到，由於美國聯邦政府並無針對網路兒童採取保護措施，因此美國其他州像是紐約，都在努力通過相關立法，以保護使用網路的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
聽團組戰隊 哈林撂狠話討尖叫聲 陳君豪生日挨整鴉雀無聲
2024/05/30 05:30

聽團組戰隊 哈林撂狠話討尖叫聲 陳君豪生日挨整鴉雀無聲
嚇人！紐約2名青少年籃球場上中彈 槍手逃逸中
2024/05/30 13:59

嚇人！紐約2名青少年籃球場上中彈 槍手逃逸中

地震頻繁 六級抗震建築住安心
狂！傳「課金阿公阿嬤」包下紐約LED牆 找樂團演「蔥師表」
2024/05/28 13:37

狂！傳「課金阿公阿嬤」包下紐約LED牆 找樂團演「蔥師表」
市場關注Fed會議 黃金月線連3紅
2024/05/01 08:42

市場關注Fed會議 黃金月線連3紅

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播