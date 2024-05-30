演算法讓青年成癮變「囚犯」美國紐約州校園將禁用手機

美國紐約州州長霍楚表示，計畫立法禁止學生在學校使用智慧型手機。（美聯社）

2024/05/30 21:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路內容和演算法對兒童造成的危害日趨擴大，美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）表示，將計畫於今年推出兒童網路保護法案，禁止學生在學校使用智慧型手機。紐約官員稱這項立法旨在保護兒童，若法案順利通過，將為其他州郡、國家樹立模範。

根據英國《衛報》報導，學校禁用手機法案將於今年推出，並在2025年1月開始的紐約立法會議上展開討論，而對於禁止學生使智慧型手機的相關具體細節尚未公布。

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對於智慧型手機對學生的影響，霍楚表示，那些使人上癮的演算法吸引他們，並確實地抓住、將年輕人變成「囚犯」，阻斷他們的人際、社交互動與正常的課堂活動。

據報導，紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，他將與民主黨紐約州參議員古納德斯（Andrew Gounardes）共同發起學校禁用手機法案。詹姆斯也表示，將與合作夥伴盡可能推動這些兒童保護法案成為法律，而學校禁用手機法案，將為其他州郡和國家樹立模範。

學校禁用手機法案是紐約州官員，針對兒童網路安全採取的一系列立法中的最新措施，在此之前仍有兩項法案正持續推動，法案內容分別為停止開發針對兒童的成癮性演算法，與保護兒童個資不被科技公司蒐集。

報導中提到，由於美國聯邦政府並無針對網路兒童採取保護措施，因此美國其他州像是紐約，都在努力通過相關立法，以保護使用網路的兒童。

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