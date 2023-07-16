用日文說「晚安」...日本繪師遭小粉紅批辱華！ 刪微博照樣出征

日本一名繪師近日因微博發文以日文說「晚安」，慘遭中網友出征，索性直接刪掉微博帳號。（路透）

2023/07/16 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕小粉紅對於「辱華」的定義時常讓人啼笑皆非。日本一名主要在推特分享作品的繪師近日轉戰中國微博，短短幾天就擁有數十萬粉絲，不料近日卻因發文以日文說「晚安」，慘遭中網友出征，索性直接刪掉微博帳號，沒想到小粉紅不罷休，追到推特繼續出征。

推特執行長馬斯克（Elon Musk）本月2日宣布將針對使用者每天可閱讀的貼文數量實施臨時限制，以解決極端「資料抓取」行為和系統操作問題。由於流量將受限，部分日本繪師轉戰微博，在推特擁有近5.2萬名粉絲追蹤的「こもり」也是其中之一。

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據悉，微博官方自然也注意到這波「移民潮」，為此還特別整理日本繪師的帳號，供中國網友追蹤，「こもり」也因此在短短幾天就擁有超過30萬名粉絲關注，遠超推特上的追蹤者。

不過，「こもり」日前在微博發文與粉絲互動，但文中使用日文說「晚安」，引發小粉紅不滿，無理要求這位日本繪師「在中文平台就必須說中文」，後續評論區掀起兩派口水戰。「こもり」似乎被這場紛爭嚇到，沒多久後就刪除微博帳號，並於本月10日透過推特發了一個哭臉表情，表示「我把微博刪除了，因為我覺得以後很難繼續經營了，非常感謝」。

沒想到還有小粉紅追到推特出征，撂話「在中國微博上辱華了就想走？你這鬼子滾出推特」，「こもり」的粉絲都看不下去，在該則留言底下痛批不理性的小粉紅。「こもり」沒多久也將該篇推文的評論功能關閉。

日本繪師「こもり」10日透過推特表示「我把微博刪除了，因為我覺得以後很難繼續經營」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

小粉紅追到推特繼續出征「こもり」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

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