為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    用日文說「晚安」...日本繪師遭小粉紅批辱華！ 刪微博照樣出征

    日本一名繪師近日因微博發文以日文說「晚安」，慘遭中網友出征，索性直接刪掉微博帳號。（路透）

    日本一名繪師近日因微博發文以日文說「晚安」，慘遭中網友出征，索性直接刪掉微博帳號。（路透）

    2023/07/16 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕小粉紅對於「辱華」的定義時常讓人啼笑皆非。日本一名主要在推特分享作品的繪師近日轉戰中國微博，短短幾天就擁有數十萬粉絲，不料近日卻因發文以日文說「晚安」，慘遭中網友出征，索性直接刪掉微博帳號，沒想到小粉紅不罷休，追到推特繼續出征。

    推特執行長馬斯克（Elon Musk）本月2日宣布將針對使用者每天可閱讀的貼文數量實施臨時限制，以解決極端「資料抓取」行為和系統操作問題。由於流量將受限，部分日本繪師轉戰微博，在推特擁有近5.2萬名粉絲追蹤的「こもり」也是其中之一。

    據悉，微博官方自然也注意到這波「移民潮」，為此還特別整理日本繪師的帳號，供中國網友追蹤，「こもり」也因此在短短幾天就擁有超過30萬名粉絲關注，遠超推特上的追蹤者。

    不過，「こもり」日前在微博發文與粉絲互動，但文中使用日文說「晚安」，引發小粉紅不滿，無理要求這位日本繪師「在中文平台就必須說中文」，後續評論區掀起兩派口水戰。「こもり」似乎被這場紛爭嚇到，沒多久後就刪除微博帳號，並於本月10日透過推特發了一個哭臉表情，表示「我把微博刪除了，因為我覺得以後很難繼續經營了，非常感謝」。

    沒想到還有小粉紅追到推特出征，撂話「在中國微博上辱華了就想走？你這鬼子滾出推特」，「こもり」的粉絲都看不下去，在該則留言底下痛批不理性的小粉紅。「こもり」沒多久也將該篇推文的評論功能關閉。

    日本繪師「こもり」10日透過推特表示「我把微博刪除了，因為我覺得以後很難繼續經營」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

    日本繪師「こもり」10日透過推特表示「我把微博刪除了，因為我覺得以後很難繼續經營」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

    小粉紅追到推特繼續出征「こもり」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

    小粉紅追到推特繼續出征「こもり」。（圖翻攝自「こもり@BOOTH通販中」推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國女子「77事變日」狂讚日本發表辱華言論 氣瘋小粉紅
    2023/07/09 18:24

    中國女子「77事變日」狂讚日本發表辱華言論 氣瘋小粉紅
    再出征！開直播又見「你媽被撞死」黃暐瀚怒嗆小粉紅：去甲賽！
    2023/05/29 21:30

    再出征！開直播又見「你媽被撞死」黃暐瀚怒嗆小粉紅：去甲賽！

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    日本模型公司設迎賓國旗「沒中國、有台灣」 小粉紅氣瘋炎上！
    2023/05/10 14:47

    日本模型公司設迎賓國旗「沒中國、有台灣」 小粉紅氣瘋炎上！
    旅遊書「1照片」突遭小粉紅出征！ 出版社嚇壞宣布回收銷毀
    2023/03/14 18:09

    旅遊書「1照片」突遭小粉紅出征！ 出版社嚇壞宣布回收銷毀
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播