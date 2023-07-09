中國女子77事變日狂讚日本發表辱華言論 氣瘋小粉紅

近日傳出一名中國女子在「七七事變」（盧溝橋事變）當日搭乘地鐵時，突然開始大聲發表辱華言論，甚至直言「中國人就是噁心！」。（圖擷取自@無心簡影 中國微博）

2023/07/09 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕現今中國人自幼讀起的歷史教材，內容有不少被政府刻意竄改史實，以便在教育的同時，煽動仇恨外國的民族意識，進而導致眾多偏激的愛國小粉紅增加。但近日就傳出，一名中國女子在「七七事變」（盧溝橋事變）當日搭乘地鐵時，突然開始大聲發表辱華言論，甚至直言「中國人就是噁心！」，讓小粉紅瞬間氣瘋釀衝突，中國公安也火速對女子發布通緝令。

綜合《百姓關注》等中媒報導，1937年7月7日發生的七七事變（盧溝橋事變），在中國被視為是日本全面入侵的歷史事件，同時也被中國政府聲稱是無數中國人慘遭日本人殺害的歷史傷痛，需要永遠記住這份仇恨，並在這天舉國哀悼、一同團結斥責日本。然而就在今年這天，傳出在上海地鐵3號線車廂內，竟有一名中國女子當眾發表「舔日」、「辱華」等不當言論。

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報導指出，根據在中國各大社群媒體瘋傳的影片，可看到有一名年輕的中國女子，正坐在上海地鐵的紫色座位上，接著她突然開始在車廂內大聲自言自語，其中更是發表了大讚日本人、直斥同胞的直白言論，「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識金，一眼看出中國人就是他媽的噁心！」，然後她還猛力批評，「當年中國人死不死、活不活，如今生活改善了，就開始坑人了！」。

對此，現場一名王姓男乘客不滿地拿出手機拍攝，因而與該女子爆發肢體衝突，接著王男直接是使用暴力將她打倒在地，女子起身後選擇下車離開，其他乘客則是冷眼看著這一幕。報導指出，王男聲稱女子上車後並沒有人跟她說話，她是突然開始發表辱華言論，讓自己聽了感到非常不舒服，因此才拿出手機拍攝女子，而女子見狀則試圖搶奪手機，自己才不得不出手攻擊，用力將對方制伏。

影片曝光後，立即引起上海當地政府注意，甚至高度重視，為此中國公安也火速對影片中的女子發布通緝令，並針對此事快速展開調查，並在事發短短幾日後，公安表示已找到發表不當言論的女子，更聲稱她是因為罹患精神疾病，才從外縣市前來上海就醫，目前他們已將這名病患送到精神衛生中心收容。而當時攻擊這名女子的王男，據傳已被公安依法行政處罰。

這段影片也在微博、抖音等中國社群平台上瘋傳，並有無數愛黨愛國的中國網友，紛紛用各種不堪入目的言詞辱罵該女，「神經病就應該關起來」、「趕緊給她爆出來，這種垃圾」、「已經是嚴重挑釁中國的國家權威了」、「就是說能不能有個意外死亡降臨給她」、「這種垃圾就應該驅逐出境，留著污染環境」、「為啥打碼，間諜法、國安法、叛國法該用起來了」、「她祖宗要是聽了這話，怎麼著也得半夜從墳裡爬起來打死她」。

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