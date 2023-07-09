為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國女子77事變日狂讚日本發表辱華言論 氣瘋小粉紅

    近日傳出一名中國女子在「七七事變」（盧溝橋事變）當日搭乘地鐵時，突然開始大聲發表辱華言論，甚至直言「中國人就是噁心！」。（圖擷取自@無心簡影 中國微博）

    近日傳出一名中國女子在「七七事變」（盧溝橋事變）當日搭乘地鐵時，突然開始大聲發表辱華言論，甚至直言「中國人就是噁心！」。（圖擷取自@無心簡影 中國微博）

    2023/07/09 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕現今中國人自幼讀起的歷史教材，內容有不少被政府刻意竄改史實，以便在教育的同時，煽動仇恨外國的民族意識，進而導致眾多偏激的愛國小粉紅增加。但近日就傳出，一名中國女子在「七七事變」（盧溝橋事變）當日搭乘地鐵時，突然開始大聲發表辱華言論，甚至直言「中國人就是噁心！」，讓小粉紅瞬間氣瘋釀衝突，中國公安也火速對女子發布通緝令。

    綜合《百姓關注》等中媒報導，1937年7月7日發生的七七事變（盧溝橋事變），在中國被視為是日本全面入侵的歷史事件，同時也被中國政府聲稱是無數中國人慘遭日本人殺害的歷史傷痛，需要永遠記住這份仇恨，並在這天舉國哀悼、一同團結斥責日本。然而就在今年這天，傳出在上海地鐵3號線車廂內，竟有一名中國女子當眾發表「舔日」、「辱華」等不當言論。

    報導指出，根據在中國各大社群媒體瘋傳的影片，可看到有一名年輕的中國女子，正坐在上海地鐵的紫色座位上，接著她突然開始在車廂內大聲自言自語，其中更是發表了大讚日本人、直斥同胞的直白言論，「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識金，一眼看出中國人就是他媽的噁心！」，然後她還猛力批評，「當年中國人死不死、活不活，如今生活改善了，就開始坑人了！」。

    對此，現場一名王姓男乘客不滿地拿出手機拍攝，因而與該女子爆發肢體衝突，接著王男直接是使用暴力將她打倒在地，女子起身後選擇下車離開，其他乘客則是冷眼看著這一幕。報導指出，王男聲稱女子上車後並沒有人跟她說話，她是突然開始發表辱華言論，讓自己聽了感到非常不舒服，因此才拿出手機拍攝女子，而女子見狀則試圖搶奪手機，自己才不得不出手攻擊，用力將對方制伏。

    影片曝光後，立即引起上海當地政府注意，甚至高度重視，為此中國公安也火速對影片中的女子發布通緝令，並針對此事快速展開調查，並在事發短短幾日後，公安表示已找到發表不當言論的女子，更聲稱她是因為罹患精神疾病，才從外縣市前來上海就醫，目前他們已將這名病患送到精神衛生中心收容。而當時攻擊這名女子的王男，據傳已被公安依法行政處罰。

    這段影片也在微博抖音等中國社群平台上瘋傳，並有無數愛黨愛國的中國網友，紛紛用各種不堪入目的言詞辱罵該女，「神經病就應該關起來」、「趕緊給她爆出來，這種垃圾」、「已經是嚴重挑釁中國的國家權威了」、「就是說能不能有個意外死亡降臨給她」、「這種垃圾就應該驅逐出境，留著污染環境」、「為啥打碼，間諜法、國安法、叛國法該用起來了」、「她祖宗要是聽了這話，怎麼著也得半夜從墳裡爬起來打死她」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國女護照弄丟！「狂講中文」大鬧日本警署⋯⋯女巡查長嗆：「滾回中國」
    2023/06/16 21:12

    中國女護照弄丟！「狂講中文」大鬧日本警署⋯⋯女巡查長嗆：「滾回中國」
    《薩爾達》新作辱華還挺反送中？ 發售日、遊戲台詞氣瘋小粉紅
    2023/05/16 15:41

    《薩爾達》新作辱華還挺反送中？ 發售日、遊戲台詞氣瘋小粉紅

    Breguet Type XX飛行錶傳奇回歸
    日本模型公司設迎賓國旗「沒中國、有台灣」 小粉紅氣瘋炎上！
    2023/05/10 14:47

    日本模型公司設迎賓國旗「沒中國、有台灣」 小粉紅氣瘋炎上！
    獸性大發！中國男帶妻子赴日旅遊 強拖妙齡櫻花妹進男廁性侵
    2023/04/27 16:41

    獸性大發！中國男帶妻子赴日旅遊 強拖妙齡櫻花妹進男廁性侵

    餐飲優惠一次看 星巴克賺點攻略
    中國留學生拿和平文化獎學金 在日拍片「嘲笑廣島核爆」犯眾怒
    2023/04/08 20:03

    中國留學生拿和平文化獎學金 在日拍片「嘲笑廣島核爆」犯眾怒
    又傳無恥中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」
    2023/04/02 19:15

    又傳無恥中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播