3000人排隊候補入住！ 隔音住宅在日本超夯

歷經Covid-19防疫時期後，日本民眾對高階隔音住宅的需求直線上升。圖為千葉縣一棟公寓大樓。（法新社）

2023/07/16 16:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在注重禮貌的日本，擾亂鄰居可能面臨嚴厲的罰則，但受到先前防疫時期居家時間大增影響，現在有愈來愈多人選擇專業隔音的住宅，不論日夜大聲唱歌、演奏音樂或大喊大叫，絲毫毋須擔心影響隔鄰。東京一家專門出租隔音住宅的房地產商表示，他們的隔音住宅有近3000人候補入住。

《日經亞洲》16日報導，日本如今對隔音住宅的需求不再限於音樂家或其他可能製造巨大聲響的專業人士，在疫情期間鼓勵居家生活帶動下，愈來愈多普通人也不想在家還得小心翼翼地活動。

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一名32歲公司雇員幾乎每晚都會在公寓裡透過YouTube直播自己打線上遊戲的過程，「每當我被敵人擊中時，我就會大喊大叫，即使是三更半夜」。他現在正是住在一棟名為「Musision」的隔音住宅裡，「Musision」即「Music」（音樂）和「Mansion」（大樓）的組合詞語，後者在日本指公寓大樓。

東京房地產商Livlan自2000年以來一直在市場推廣隔音住宅，目前在東京市區的30棟建案共有727套物件，包括2020年之後完工的14棟建案。Covid19疫情爆發以來，Livlan更是積極建造隔音住宅。雖然隔音住宅的租金比面積、位置差不多的傳統住宅高出約30％，但仍有2800人候補等待入住。

據了解，一個空間的隔音程度以「D值」（D-value）來衡量，D值愈高則隔音效果愈好。日本建築學會建議的公寓D值為50，若D值達55或更高，就是「特殊隔音」，而幾乎所有隔音住宅的D值都在70以上，有些甚至高達85。

既然隔音效果奇佳，一旦快遞員送貨上門怎麼辦？Livlan發言人田口裕子（Yuko Toguchi，音譯）表示，住戶會看到「一道光閃耀」，因為隔音住宅會配置一個開關，有人按下對講機即同步打開室內燈，好讓住戶在享受嗜好時，不會錯過訪客。

根據日本住房訊息網站Lifull Home's調查，隔音住宅曾經只在音樂家和少數聲音專門人士中有市場，但隨著人們在疫情後愈常待在家，出於隔音因素考慮買房的人激增80％。

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