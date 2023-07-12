北約挺烏卻未邀請加入 澤倫斯基怒斥荒謬

北約11日表示，烏克蘭將在未來加入該聯盟，但沒有立即發出邀請；這激怒了同樣出席峰會的烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

2023/07/12 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕北約領導人11日共同表示，烏克蘭應能在未來某個時間點加入該聯盟，但他們並未立即向基輔發出邀請；這激怒了同樣出席峰會的烏克蘭總統澤倫斯基。

據《路透》報導，北約領導人在立陶宛首都維爾紐斯舉行的峰會中密集會談；與此同時，烏克蘭部隊正對入侵的俄羅斯部隊實施反攻，試圖取得重大進展。

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領導人在一份聲明中表示：「烏克蘭的未來在北約（Ukraine's future is in NATO）。」但他們沒有提供入盟的時間表。

聲明稱：「當盟國同意且滿足條件時，我們將向烏克蘭發出加入聯盟的邀請。」聲明沒有具體說明烏克蘭需要滿足的條件為何。

北約確實取消了烏克蘭加入同盟的主要障礙，烏克蘭無須履行「成員國行動計畫」（MAP），有效縮短了基輔的入盟進程。

峰會尚未揭幕前，澤倫斯基就已表露出不滿情緒。抵達維爾紐斯前澤倫斯基即表示：「無論是提出邀請或是烏克蘭入盟的時間表，都沒有定案，這是史無前例且荒謬的。」

11日，澤倫斯基再度在維爾紐斯的一次演說中，表達對烏克蘭沒有獲得邀請「大失所望」。澤倫斯基對著數千名揮舞烏克蘭國旗的群眾表示：「北約將使烏克蘭更安全，烏克蘭將使北約更強大。」

澤倫斯基強調：「我今天來到這裡，懷著對決定的信任、對合作夥伴的信任、對強大北約的信任。我只希望信念化為確定性、烏克蘭人應得的確定性，這是每個士兵、每個公民、每個母親、每個孩子所共同企盼的。」

語末，澤倫斯基感嘆：「如今，我懷疑這個願望是否真的難以達成？」

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