中國女經濟學家與葉倫餐敘 小粉紅：用反間諜法統統抓起來！

美國財政部長葉倫在訪問中國期間，曾與一群中國女性經濟學家和企業家共進午餐，不料卻遭到中國小粉紅猛烈攻擊。（取自微博）

2023/07/11 04:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在訪問中國期間，曾與一群中國女性經濟學家和企業家共進午餐，不料卻觸動一些中國小粉紅的敏感神經，在社群媒體上謾罵參加餐會者是「反賊」（treason）和「極端女性主義者」（radical feminists），甚至還有人叫囂要以「反間諜法」逮捕這些女性。

綜合路透、彭博、美國之音（VOA）10日報導，76歲的葉倫是美國歷史上首位女性財長，也是美國聯準會首位女性主席。在離開中國的前一天，葉倫8日晚間參加智庫「金融四十人論壇」（CF40）作東的晚宴，在北京長安壹號餐廳與6位中國傑出女性共進午餐，就中國經濟、如何增加女性的機會，包括領導職務等議題進行交流。

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據稱葉倫向這些年輕女性菁英表示，「我總是發現我幾乎是會議室裡唯一的女性。我很確定妳們在決策會議上也有相同的經歷。」

路透引述美國財政部高層官員報導，這場聚餐讓葉倫有機會「與政策結構之外的人互動」。美國財政部在一份簡短的聲明中說，葉倫在餐會上強調，女性在勞動市場上的參與，是促成包容性成長的主要動力之一，尤其是在協助確保經濟研究和政策制定能夠恰當體現社會的優先事項方面，女性對經濟學的貢獻十分重要。

然而，這場餐會在中國網路上引發熱議，大批小粉紅對葉倫和出席餐會的女性大肆謾罵，質疑葉倫是「明顯的危險人物」，為何容許她在中國主持餐會，而且「但凡去的，肯定默認是親美派」，叫囂「看這一堆，反間諜法或許能派上用場了！」，「餐桌旁的每一位都應當抓起來，沒人清白。美國總是幫助我們認清反賊。」

據報導，這些謾罵主要針對《經濟學人》集團中國區總裁劉倩，以及曾在國務院中國發展研究基金會任職的科幻作家、中國清華大學經濟學博士郝景芳，因為參加餐會的中國女性中，只有這兩人在網路上談論自己參加餐會的感受。

劉倩透過「推特」以英文發文，對於能與葉倫聚餐表示「無比榮幸」，並盛讚葉倫在勞工經濟、總體經濟、學術及政策方面的成就，自己對她「欽佩已久」。劉倩還稱許葉倫「極具智識且非常優雅」，是「啟發人心的典範」。

郝景芳被網友質疑為何要與葉倫吃飯，她的回應是「因為葉倫是對中國最友好的美國官員，她一直致力於發展友好的中美關係」，卻遭網友指她是「美國間諜」，甚至說她是「漢奸」：「這種間諜也有粉絲」，「耶輪（葉倫）請你們吃飯等於把你出賣了，以後誰還信任你們，飯不是白吃的，拿什麼換吧？」，「能表個態，以後不要發這個漢奸的作品。」

經濟學人集團中國區總裁劉倩（右）以英文推文，對於能與葉倫（左）聚餐表示「無比榮幸」。（取自劉倩推特）

美國財政部長葉倫訪問中國期間，曾與一群中國女性經濟學家和企業家共進午餐，不料這些傑出女性卻遭到中國小粉紅猛烈抨擊。（路透）

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