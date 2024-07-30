台中警副所長被爆酒後路上「裸身」 分局震驚：行為失當會處分

裸露上半身男子被爆是中市警所副所長。（民眾提供）

2024/07/30 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局某派出所副所長，近日被爆酒後失態在路上「裸身」，引發議論，分局今得知此事震驚表示，經查，該員當天是休假中飲酒後徒步回家，途中因不勝酒力在路旁休息，因天氣熱脫去上衣致「衣衫不整」，雖未涉酒駕但已影響到警察整體形象，將處分。

根據民眾向本報投訴指出，該事件發生在本月28日零時30分許，當天大半夜突然聽到屋外有人大聲喧嘩，外出察看時驚見有一名男子沿路「裸奔」，當時連同其他路人紛紛報案請警察到場處理時，對方自稱是副所長，誇張的是，身為人民保母且是副所長如此舉動，警察還這樣袒護他沒有依法處理，難道沒有涉及社維法與妨害風化嗎？

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對此，該分局今天證實，該男子的確是所屬派出所的副所長，經查，該員27日18時下班後（翌日輪休），與友人至餐廳餐敘，並接續至自助式KTV飲宴，當晚11時許因不勝酒力先行離開，以徒步方式返回住家，惟途中因酒精作用導致體溫飆升，在路旁一間建材行中間，有帆布遮蔽的相對隱密處，坐在磚塊上稍作休息。

期間因酒後走路體溫上升，加上天氣炎熱，他脫掉上衣披在脖子上散熱，使路過民眾誤認路倒報警處理，員警到場後，該員即回復衣著並由員警護送返家，並無衣衫不整行走情事，惟有關行為失當一節已依規定議處，並調整非主管職務，將持續宣導所屬員警謹言慎行，避免損害機關團體形象。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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