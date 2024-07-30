為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中警副所長被爆酒後路上「裸身」 分局震驚：行為失當會處分

裸露上半身男子被爆是中市警所副所長。（民眾提供）

裸露上半身男子被爆是中市警所副所長。（民眾提供）

2024/07/30 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局某派出所副所長，近日被爆酒後失態在路上「裸身」，引發議論，分局今得知此事震驚表示，經查，該員當天是休假中飲酒後徒步回家，途中因不勝酒力在路旁休息，因天氣熱脫去上衣致「衣衫不整」，雖未涉酒駕但已影響到警察整體形象，將處分。

根據民眾向本報投訴指出，該事件發生在本月28日零時30分許，當天大半夜突然聽到屋外有人大聲喧嘩，外出察看時驚見有一名男子沿路「裸奔」，當時連同其他路人紛紛報案請警察到場處理時，對方自稱是副所長，誇張的是，身為人民保母且是副所長如此舉動，警察還這樣袒護他沒有依法處理，難道沒有涉及社維法與妨害風化嗎？

對此，該分局今天證實，該男子的確是所屬派出所的副所長，經查，該員27日18時下班後（翌日輪休），與友人至餐廳餐敘，並接續至自助式KTV飲宴，當晚11時許因不勝酒力先行離開，以徒步方式返回住家，惟途中因酒精作用導致體溫飆升，在路旁一間建材行中間，有帆布遮蔽的相對隱密處，坐在磚塊上稍作休息。

期間因酒後走路體溫上升，加上天氣炎熱，他脫掉上衣披在脖子上散熱，使路過民眾誤認路倒報警處理，員警到場後，該員即回復衣著並由員警護送返家，並無衣衫不整行走情事，惟有關行為失當一節已依規定議處，並調整非主管職務，將持續宣導所屬員警謹言慎行，避免損害機關團體形象。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藝人龍天翔酒後失態鬧警局 今親登門致歉
2024/06/26 14:30

藝人龍天翔酒後失態鬧警局 今親登門致歉
台東縣府民政處長林宏義酒後失態騷擾民眾 自請處分
2024/07/01 14:27

台東縣府民政處長林宏義酒後失態騷擾民眾 自請處分

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
民進黨竹市黨部主委陳建名涉性騷 為酒後失態致歉
2024/04/11 00:48

民進黨竹市黨部主委陳建名涉性騷 為酒後失態致歉

酒後失態強吻婦人 水電工強制猥褻罪起訴
2024/07/17 16:02

酒後失態強吻婦人 水電工強制猥褻罪起訴

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播