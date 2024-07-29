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巴黎奧運大雨後湧現600萬鼠輩橫行 英國記者驚呼︰跟貓一樣大！

本屆奧運舉辦地點為「浪漫之都」法國巴黎，下水道居住著數量驚人的老鼠。（資料照，路透）

本屆奧運舉辦地點為「浪漫之都」法國巴黎，下水道居住著數量驚人的老鼠。（資料照，路透）

2024/07/29 20:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本屆奧運舉辦地點為「浪漫之都」法國巴黎，當地不僅有讓人讚嘆不己的美麗建築、豐富的人文歷史，還有與「浪漫」不相稱、讓人頭皮發麻的老鼠大軍，這些老鼠平時居住在下水道，據傳數量高達600萬隻。有英媒記者指出，奧運開幕式上的大雨，導致老鼠紛紛湧上巴黎街頭，甚至看到「跟貓一樣大的老鼠」，畫面十分可怕。

綜合外媒報導，巴黎奧運開幕式在本月27日於塞納河舉行，然而天公不作美，當地天氣在選手進場時下起大雨，事後滂沱大雨不只導致塞納河水質惡化，還導致棲息在巴黎下水道系統的老鼠們，被迫湧出地面。報導指出，有前往巴黎觀賞奧運比賽的民眾抱怨，這幾天總會看到老鼠在街頭亂竄，甚至在餐廳吃飯也可能遭老鼠攻擊。

另據英媒《每日星報》 的一名記者抱怨，他在結束奧運比賽的採訪後，前往巴黎郊區一間餐廳準備享用晚餐，不料竟遭到完全不怕人類的老鼠攻擊，他甚至還看到「跟貓一樣大的老鼠」。不僅如此，這名記者還透露，當地人對於老鼠的出沒似乎習以為常，都非常淡定吃著自己的餐點。

大量老鼠出沒的情況，也不少民眾與選手擔心會因此感染疾病，而目前巴黎奧委會因應鼠患問題，則是在比賽場地周圍放置捕鼠器或滅鼠藥物。負責巴黎公共衛生事務的副市長柏克絲（Anne-Claire Boux）強調，當局並不想完全消滅老鼠，因為老鼠對於維護下水道環境，能發揮一定作用，因此首要工作是將其驅趕回下水道而非滅鼠。

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