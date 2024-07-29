奧運選手村成性愛天堂？ 美女選手下載「約砲神器」實測曝結果！

外傳奧運期間交友軟體使用激增、選手村成性愛天堂，有美國隊女選手下載Tinder進行實測並曝光使用心得。（圖翻攝自Emily Delleman_Tiktok）

2024/07/29 20:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運本月26日盛大召開，相關賽事受到國際矚目，而選手私生活在過去每屆奧運都是熱門話題，官方送保險套成每屆奧運傳統，今年也不例外。針對外傳奧運期間交友軟體使用激增、選手村成「性愛天堂」，有美國隊女選手近日下載素有「約砲神器」之稱的交友軟體Tinder進行實測並曝光使用心得！

綜合外媒報導，美國奧運隊賽艇項目女選手戴爾曼（Emily Delleman）近日在TikTok上分享影片表示，最近她備賽完成練習後回選手村休息，滑手機看到網上有女網友要大家趕緊將Tinder的定位改在選手村附近，這樣就有機會與男運動員配對，甚至共度良宵。

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戴爾曼看到後相當好奇是不是真的，於是就下載Tinder，希望也能因此結識天菜選手。不過戴爾曼實測後，坦言一開始超期待，但滑了一段時間卻讓她超失望，因為完全沒有遇到任何奧運選手。戴爾曼說，起初她以為是自己定位設定得不夠精確，因此將所在位置縮小至選手村附近1公里內，結果她只有看到2名男性選手的檔案。

該影片上傳至今短短3天時間就有300多萬人觀看，網友紛紛表示，「好期待妳拍更多選手村內的影片，一定很精彩」、「不要再滑Tinder了，走出門物色比較實在」、「希望知道後續」、「感覺應該是你比較衰，都沒滑到」、「選手村內感覺就很瘋狂」、「現在才第一週，給點時間哈哈」。

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