戈蘭高地遇襲12死！以國揚言報復真主黨 官員：無意掀中東戰爭

一枚火箭彈於27日襲擊以色列占領區戈蘭高地一城的足球場，造成12名兒童和青少年死亡，而經調查，種種跡象指出火箭彈來自黎巴嫩武裝組織真主黨。（路透）

2024/07/29 20:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列4名匿名官員週一（29日）透露，針對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）於27日造成該國境內12名兒童和青少年喪生的致命空襲，該國正在籌備、預計將對真主黨祭出報復行動。

《路透》報導，有4名匿名的以色列官員透露，以色列正在籌畫針對真主黨的報復行動，但無提供計畫的相關細節。官員中包括一名高級國防官員和一名外交消息人士。

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其中2名官員表示，以色列當局只想報復真主黨，且無意使中東爆發全面戰爭；其餘2人則稱國家正為幾天後的戰鬥可能做準備。

據報導，27日針對以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）的嚴重空襲，導致全球擔憂以國與真主黨間的持續交火最終擴散，演變成中東的全面戰爭。

對此，外交消息人士表示，報復行動將不會導致全面戰爭，並稱「那種結果現階段並不符合以色列的利益」。

以國最大報紙「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）稱，報復行動的攻擊範圍涵蓋如橋梁、發電廠及港口等基礎設施，以打擊真主黨的武器庫或其高級司令官。

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