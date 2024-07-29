拉美裔選民倒戈？川普握有「關鍵密碼」拚重返白宮

拉美裔選民轉向共和黨，川普看到了機會。（法新社）

2024/07/29 19:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕在即將到來的美國總統大選中，拉丁美洲裔選民的投票意向成為決定選情關鍵因素。雖然民主黨在這一迅速增長的族群中長期佔據優勢，但近年來共和黨積極爭取已顯現成效。共和黨的社會保守立場也意外贏得部分阿拉伯裔美國人的支持，顯示出其選舉策略的多元化。

《法新社》報導指出，拉丁裔是美國合格選民中成長最快的族裔，經濟問題和移民政策成為影響拉丁裔選民投票意向的主要議題。報導以尼加拉瓜裔美國公民弗諾斯（Linda Fornos）為例，她曾是民主黨支持者，但如今轉向支持共和黨。弗諾斯表示，在拜登政府的經濟政策下，她和兩個兒子不得不兼任多份工作才能維持生計，她對現狀感到失望，批評：「我們三個人總共要做六份工作，才能在拜登的經濟政策下生存。」

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此外，川普任內的強硬移民政策儘管爭議重重，卻讓部分拉美裔選民感到共鳴，弗諾斯批評資源被用來幫助非法移民，那些循規蹈矩、努力工作的合法移民家庭卻在苦苦掙，令人沮喪。

共和黨策略家表示，他們不必贏得所有拉丁美洲裔選民的支持，只需在關鍵搖擺州分化民主黨的傳統票倉，即可改變選局。共和黨正試圖在拉美裔選民較多的關鍵州複製這一策略，以期獲得勝利。

另據英國《衛報》報導，共和黨正積極爭取阿拉伯裔選民支持，以在總統大選中贏得關鍵少數族群的選票。儘管共和黨在以巴衝突中支持以色列的立場與許多阿拉伯裔美國人相左，但其在反墮胎和反LGBTQ+權利等社會議題上的保守立場，卻意外吸引了一部分阿拉伯裔美國人，尤其是信仰基督教的選民，他們認為這與自身價值觀相符。

此外，川普政府退出伊朗核協議及承認耶路撒冷為以色列首都的舉措，也獲得了一些親以色列的阿拉伯裔美國人支持。為爭取這一選民群體，共和黨在齋戒月期間，密西根州高層特意前往底特律參加開齋飯，與當地阿拉伯裔社區領袖會面，顯示出對該群體的重視與拉攏。

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