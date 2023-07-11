自玩文字獄！小粉紅見「大白鵝」夾娃娃機竟崩潰 原因讓網笑翻

近日一段夾娃娃機店老闆因為「大白鵝」機台與小粉紅吵架的對話在網上掀起熱議。（圖翻攝自YT影片）

2023/07/11 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯侵略烏克蘭以來，不僅中共護航普廷惡行，不少小粉紅也力挺「俄爹」。近日有中國小粉紅投訴夾娃娃機店老闆放了一台夾「大白鵝」的機台，因「鵝」與「俄」音似，該名小粉紅認為在俄羅斯被國際各界唾棄的當下出現這樣的機台相當不妥，老闆聽則覺得對方隨意亂扣帽子的無腦行為不可理喻，與小粉紅起了爭執。2人吵架的對話被分享到網上後，引發熱議。

反共推主「說真話的徐某人」週一（10日）透過Youtube分享一段中國夾娃娃機店老闆與小粉紅的對話錄音，可以聽到小粉紅正在投訴，要求老闆將一個夾「大白鵝」的機台撤掉，原因是現在有關烏俄戰爭的話題在中國相當敏感，「鵝」音似「俄」，容易讓中國老百姓對反俄產生聯想，他還威脅道：「抓大白鵝是什麼意思？這個產品不合現在時宜，會讓大家想到反俄......如果你覺得這個事情妥的話，那我就發到網上去讓大家評論，要是你這個機器被人砸了，與我沒什麼關係，你現在就是傷中國人的心」。

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老闆一聽也覺匪夷所思，怒斥「這能有什麼意思？你說這話莫名其妙，這個也能扯到一起去，我真是沒法好好理解......你去發吧（指小粉紅威脅PO網公審）！簡直就是莫名其妙！這個鵝玩具是中國人生產的，而且很多地方都有，那按你的歪理說，我們鵝也不能吃了？你搞這種事情很沒有意思，完全就是扣帽子，莫名其妙！就這樣吧，你覺得有問題就報警吧，要是有人砸了我的機台，就誰來承擔損失，你來砸的也得賠償！憑什麼你說了算！」

這段對話曝光後，大批網友認為隨意獵巫的小粉紅很可笑，「我不喜歡吃豬肉，這是我對人民領袖的愛戴」、「不愧是俄羅斯孫子，就是如此孝順」、「有病的人民就適合有病的國家，真是讓人暖心」、「以前是皇帝搞文字獄，現在是韭菜自玩文字獄玩上癮了，世上沒有這麼可笑的國家」、「一個鵝都能自我審查，人礦真的是被馴化得太完美了」、「粉紅真的太孝順了，不僅避名避諱，連個玩偶也要避」。

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