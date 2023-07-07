日本核監管機構准了！福島逾百萬噸核處理水今夏將可排入海

日本核能監管機構批准經營福島核一廠的東京電力公司預計今夏將核處理水排海計畫。（路透）

2023/07/07 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導日本核能監管機構批准經營福島核一廠的東京電力公司預計今夏將核處理水排海計畫，該機構除了指出該廠的設備性能沒有問題，同時頒發檢查合格的證書。報導指出，此舉等同東電通過最後一道關卡，將可依日本政府所言，在「今年夏天」開始排放超過100萬噸的核處理水入海。

綜合日媒報導，日本原子能管制委員會今日表示，東京電力（Tokyo Electric Power Co，TEPCO）福島第一核電廠核處理水排放到海洋的設備性能沒有問題，並已向東電交付使用前檢查合格的證書。據了解，日本核能監管機構頒發的證書是東電可開始排放福島核處理水的最後一道關卡，屆時將可開始排放超過100萬噸的核處理水。

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報導指出，日本計畫排放的核處理水量，相當於500座奧運規模的泳池水量，而東電已在6月26日時，就完成用於排放的海底隧道等相關設備。據了解，隨著設備方面的準備全部完成，再加上設備獲得使用前的檢查合格的證書後，已具備了日本政府一直說的今年「夏天」開始排放入海的前提條件。首相岸田文雄表示，將根據國內外對IAEA報告的接受情況，判斷具體開始排放的時間。

另外，聯合國國際原子能總署（IAEA）經過為期2年的審查，於本月4日表示，日方這項排放計畫符合國際安全標準，對環境的影響微乎其微。然而，日本國內多地漁民仍然持反對態度，擔心外界會對捕獲到的漁獲有疑慮，而因此影響聲譽；此外，鄰國也紛紛表達反對意見，其中又以中國反對態度最為強烈，而原本同樣抱持反對意見的南韓已態度軟化，表示經驗證後確認處理水排出的放射性物質濃度「已確認符合國際標準」。

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