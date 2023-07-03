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    俄羅斯「死亡商人」投入政壇 被提名為州議員候選人

    布特近期被右翼政黨提名參選州議員。（法新社）

    布特近期被右翼政黨提名參選州議員。（法新社）

    2023/07/03 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯在去年12月8日達成換囚協議，以綽號「死亡商人」的俄籍軍火商布特（Viktor Bout）交換WNBA球星格林娜（Brittney Griner）。而布特返俄後加入以極端民族主義聞名的右翼政黨，近期更被提名參選州議員。

    綜合外媒報導，布特被美國司法部認定為世界上最大的軍火商之一，2008年布特在泰國一次搜捕行動中被美國探員逮捕；2011年，布特被美國法院判刑25年，並在美國監獄內服刑10年，直到換囚協議生效時才獲釋。

    而布特返回俄羅斯不到一週，便在去年12月12日被拍到與「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）黨魁斯魯茨基（Leonid Slutsky）站在一處舞台上，布特在台上宣布加入該黨。除此之外，布特還強烈支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。

    俄羅斯《俄新社》報導指出，俄羅斯明年將舉行總統大選，俄國國家杜馬（下議院）、各地方政府和議會也將改選，俄羅斯自由民主黨當地一名組織官員透露，該黨已在2日提名布特參選俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）的州議員。

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