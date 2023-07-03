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    法國少年遭警槍殺引發全國大暴動 外婆出面喊話：別再破壞

    少年納赫爾遭警槍殺後引發全國大暴動，他的外婆2日希望社會能盡快回復平靜，呼籲抗議者停止暴動。（法新社）

    少年納赫爾遭警槍殺後引發全國大暴動，他的外婆2日希望社會能盡快回復平靜，呼籲抗議者停止暴動。（法新社）

    2023/07/03 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕法國17歲非裔少年納赫爾（Nahel M）上月底因遇臨檢未停車遭警方射殺，在法國引發連續5夜的全國性暴動。不過納赫爾的外婆2日表示，許多暴民只是藉由納赫爾被殺一事四處破壞，希望社會能盡快回復平靜。

    綜合外媒報導，納赫爾的外婆納蒂亞（Nadia）接受法國BFM電視台訪問時呼籲抗議者不該再去打破窗戶、破壞學校和巴士，「我希望他們停下來，別再暴動了」。納蒂亞也說：「納赫爾死了。我的女兒失去了她的孩子，她的生命不再有意義。」

    有民眾為擊斃納赫爾的警員發起募款，至今捐款金額已超過67萬歐元（約新台幣2280萬元），納蒂亞對此表示，她知道此事後「很心痛」，她對殺害孫子的警員覺得憤怒，但是她並非對整個警察體系憤怒，且法國正面臨多年來最嚴重的社會動盪，她對司法制度仍有信心。納赫爾的葬禮已在1日於巴黎一座清真寺舉行。

    法國政府表示，2日晚間的暴動不像先前那麼激烈，但法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，2日仍將部署4萬5000警力戒備，自上週抗議以來，許多被拘捕的抗議者都是未成年人，2000多名被捕人士平均為17歲。

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