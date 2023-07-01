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    法國因非裔少年之死陷暴動 近千人被捕

    法國連續4晚發生暴力示威抗議事件，圖為法國南部馬賽北部Les Flamants街區車輛及貨品被焚毀的情形。（法新社）

    法國連續4晚發生暴力示威抗議事件，圖為法國南部馬賽北部Les Flamants街區車輛及貨品被焚毀的情形。（法新社）

    2023/07/01 20:53

    〔中央社〕法國一名非裔青少年遭員警射殺引發公憤，掀起連4晚暴力抗議示威。當局急派4.5萬名警力，儘管暴力事件有所緩和，但全國仍有994人遭逮捕，造成79名警察及憲兵受傷。

    法新社報導，法國17歲青少年奈爾（Nahel）27日在巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺，點燃法國民眾怒火。昨晚無論是被捕人數還是執法人員受傷人數，都雙雙創下27日以來新高。

    臨時部門今天上午公布的數據當中，還包括1350輛汽車、234座建築物被燒毀，以及2560起公共場所縱火事件。

    即使法國當局已派出多達4萬5000名警力，創下連日抗議示威以來新高，並出動輕型裝甲車及警方霹靂小組支援，但衝突仍持續上演。

    里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）與格瑞諾布（Grenoble）等城市昨晚仍發生洗劫事件，一群蒙面暴徒闖入店家搶劫。

    警方消息人士告訴法新社，儘管巴黎和郊區從今天凌晨開始下起傾盆大雨，但暴動事件仍未停歇，警方在巴黎及巴黎周邊地區一共逮捕406人，接近總逮捕人數的一半。

    不過，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天訪問巴黎以西的芒特拉若利（Mantes-la-Jolie）時，堅稱昨晚的暴力事件「強度明顯減弱」。

    達馬南曾宣布增派警力及憲兵，以因應奈爾之死引發的暴動事件。奈爾今天將下葬在巴黎近郊城市南泰爾（Nanterre），他過去曾在此生活，也在這裡殞命。

    南泰爾老橋區（Vieux Pont）是此區示威暴動中心，在老橋區入口不遠處停著數十輛警車，有9人因攜帶燃汽油彈及汽油罐被逮捕。

    法國國家足球隊也呼籲結束這場衝突。球隊隊長、巴黎聖傑曼隊球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在社群媒體發聲明指出：「這些花在暴力行為上的時間，必須用來哀悼、對話和重建。」

    法國國家足球隊表示，他們「對年輕奈爾的慘死感到震驚」，但籲請民眾不要採取暴力手段，而是改以「其他和平且具建設性的方式表達想法」。

    法國當局急派4.5萬名警力控制暴力抗爭活動，全國已有994人遭逮捕，造成79名警察及憲兵受傷。（路透）

    法國當局急派4.5萬名警力控制暴力抗爭活動，全國已有994人遭逮捕，造成79名警察及憲兵受傷。（路透）

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