法國連4晚暴動 4.5萬警力奔波

法國各地連續四晚出現暴力抗議示威。圖為法國北部城市魯貝六月卅日有輛汽車被燒毀。（法新社）

2023/07/02 05:30

洗劫、縱火事件逾2千起 已1311人被捕

〔編譯林雨萱／綜合報導〕法國一名十七歲非裔青少年納赫爾（Nahel M）六月廿七日遭警方射殺後引發民眾不滿，全國各地連續四晚出現暴力抗議示威，商家洗劫、汽車和建築物縱火事件頻傳，觀光業也受到連帶波及。當局出動四．五萬名警力進駐法國各地平息騷亂，目前已有一三一一人被捕，朝青少年開槍的卅八歲員警卅日則以非預謀故意殺人罪遭逮。

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槍殺少年員警 非故意殺人罪遭逮

法國內政部一日表示，已逮捕一三一一人，並接獲二五六○起馬路縱火案、一三五○台車輛被燒毀，以及二三四起建築受損或火災事件；六月卅日晚間有七十九名警方受傷，以及五十八起警察局和憲兵站攻擊事件。內政部在六月廿九日逮捕近千人時曾統計，暴徒有三分之一是未成年人。

當局表示，多虧更強硬的維安措施，暴動正在開始減緩。不過，暴動造成的損害依然廣泛，遍布巴黎、馬賽、里昂、法國海外領土。法屬蓋亞那一名五十四歲民眾遭到流彈擊中身亡。

馬賽傳出槍械店被劫嚴重案件，市長帕揚呼籲動員增援部隊，稱洗劫與暴力衝突的場景令人無法接受。當地一台載有四十一名中國遊客的旅遊巴士廿九日晚間遭到蒙面人砸車，有人受傷。

面對暴亂不歇，法國總統馬克宏一日宣布取消二日開始對德國的三天國是訪問。馬克宏六月卅日結束歐盟峰會後，返國再次主持危機會議，譴責部分地區「利用一名青少年之死大肆作亂，令人無法接受」，也抨擊社群媒體興風作浪，鼓勵模仿暴力行為。但聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，這起事件是讓法國認真解決執法中深層的種族主義與種族歧視問題的時刻。

暴動蔓延至比利時 已逾百人被捕

納赫爾六月廿七日在巴黎郊區南特爾因拒絕攔檢，遭到警察開槍射殺，掀起法國低收入與多民族為主的郊區居民長期以來對治安與種族形象定性的不滿。納赫爾的母親穆尼亞（Mounia）告訴法國五台，她不怪警察，只怪奪走兒子性命的那個人，這名員警看到一個阿拉伯臉孔、一個小孩，想要奪走他的性命。納赫爾的葬禮預定一日舉行。

法國暴動蔓延至鄰國比利時，法國世界報報導，布魯塞爾廿九日有超過六十人被捕，卅日逮捕一百人；列日市也有約卅人被捕。

法國一名十七歲非裔青少年納赫爾六月廿七日遭警方射殺後引發民眾不滿，發起暴力抗議示威。圖為一日巴黎東郊城鎮蒙特伊一間商店遭到破壞後的景象。（歐新社）

法國巴黎西郊城鎮南特爾的消防員六月卅日正在撲滅公車火勢。（歐新社）

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