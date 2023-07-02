為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國連4夜暴動1311人被捕 馬克宏譴責暴徒藉故滋事

    法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。（路透）

    法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。（路透）

    2023/07/02 00:16

    〔中央社〕法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，昨晚已連續第4夜發生暴動，他的親友今天聚集巴黎西郊舉行喪禮，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。

    路透社報導，17歲的奈爾（Nahel）具有阿爾及利亞和摩洛哥血統，6月27日他在巴黎西部市郊城市南泰爾（Nanterre）一處臨檢站被員警槍殺。當地在夜間發生更多騷亂後，今晨公車運輸依然暫停服務，該地區一片寂靜。

    一名目擊者指稱，約有30名年輕男性在南泰爾市的殯儀館入口處站崗，要求人們不要拍照。

    這群哀悼者之中，有一位不具名男子告訴路透社：「我們不是喪家的一員，也不認識奈爾，但我們對鎮上發生的事情感到非常難過。因此我們想要表達哀悼之意。」

    一位聲稱是奈爾友人的不具名年輕男子表示：「如果你的膚色不對，警察對你來說會更加危險。」

    奈爾遭射殺的一幕被人錄影，該事件再次激起都市中的貧窮且種族混居社群對於警察暴力、種族主義的長年不滿。

    動亂已在法國各地蔓延開來，包括馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、土魯斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）及里爾（Lille）等城市，建築物及車輛慘遭縱火，商店也被打劫。

    法國內政部表示，當局在暴動第4晚逮捕1311人，第3晚則是有875人被捕，但內政部也推文指稱，第4晚的暴亂程度「較不激烈」。

    馬克宏（Emmanuel Macron）則是以「最堅定態度」譴責過去幾天的暴力行徑，他說有人利用奈爾之死合理化暴行，並稱「利用這名青少年之死是令人無法接受的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法國暴動進入關鍵時刻 4.5萬名警力上街鎮壓
    2023/07/01 10:33

    法國暴動進入關鍵時刻 4.5萬名警力上街鎮壓
    至少600人被捕！ 法國非裔少年遭警槍殺引暴動 馬克宏急開危機會議
    2023/06/30 16:22

    至少600人被捕！ 法國非裔少年遭警槍殺引暴動 馬克宏急開危機會議

    有效舒緩足部壓力 穿上它每一步都輕鬆
    法國警盤查槍殺非裔少年 多地暴亂
    2023/06/30 05:30

    法國警盤查槍殺非裔少年 多地暴亂
    非裔少年拒攔檢遭警射殺！法國大暴動 出動4萬警力維安
    2023/06/30 00:22

    非裔少年拒攔檢遭警射殺！法國大暴動 出動4萬警力維安

    狂吃也能一週瘦4公斤? 餐前噴兩下食用 不用168！
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播