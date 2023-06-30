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    非裔少年拒攔檢遭警射殺！法國大暴動 出動4萬警力維安

    抗議演變成暴動，巴黎街頭車子被掀翻，到處縱火與警對峙。（美聯）

    抗議演變成暴動，巴黎街頭車子被掀翻，到處縱火與警對峙。（美聯）

    2023/06/30 00:22

    〔中央社〕法國內政部長達馬南說，週四在法國各地部署約4萬名警察，因應警察射殺青少年引發的任何進一步抗議活動，這個事件引發舉國憤怒。

    《法新社》報導，達馬南（Gerald Darmanin）說，大約5000名警察將部署在巴黎及其周邊地區，先前這名17歲青少年在交通攔檢時被警察開槍打死，引發連續兩晚甚至出現暴力的抗議活動。

    《路透社》報導，法國非裔青少年奈爾（Nael）27日早晨8點多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。當地檢察官說，調查法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。

    根據法國的法律制度，接受正式調查類似於在英美國家司法管轄區被起訴。

    檢察官普拉什（Pascal Prache）在記者會上說：「根據收集到的證據，檢察官認為尚未符合使用武器的法律條件。」

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週三說，槍擊事件是不可原諒的。當他召開部會首長舉行緊急會議時，也譴責暴動。

    馬克宏在緊急會議開始時說：「在過去的幾個小時，出現了針對警察局、學校和市政廳以及共和國機構的暴力場面，這些場面是完全不合理的。」

    一名熟悉調查的消息人士說，這名青少年太年輕，無法在法國持有正式駕照，他是非法駕駛。南特市的檢察官說，警方知道他以前也曾拒絕服從路邊攔檢。

    法國非裔青少年奈爾（Nael）拒攔檢遭警方射殺，民眾在街上擺鮮花、在路樹上貼字條追悼。（路透）

    法國非裔青少年奈爾（Nael）拒攔檢遭警方射殺，民眾在街上擺鮮花、在路樹上貼字條追悼。（路透）

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