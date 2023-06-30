法國警盤查槍殺非裔少年 多地暴亂

法國西南郊克拉馬鎮民眾響應死者母親呼籲，廿九日下午在納赫爾遇害的南特市遊行。（法新社）

2023/06/30 05:30

連兩天抗議 已180人被逮 4萬警力因應

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國首都巴黎近郊南特市一名十七歲北非裔少年納赫爾（Nahel M）廿七日因開車違規遭攔查，被警察近距離槍殺身亡引起公憤，民眾一連兩天發動激烈示威，朝警方發射煙火、縱火焚車、攻擊警局和公共建築，至廿九日至少有一八○名示威者被捕，總統馬克宏當天召開緊急會議，全國更部署四萬警察因應抗議升級。據檢察官表示，法官以故意殺人罪正式調查涉案警察。

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恐重演二○○五年蔓延全國騷亂

外界擔心，法國恐重演二○○五年蔓延全國的騷亂。當年十月，三名北非出身的少年為逃避警方追捕，衝進巴黎北郊一處變電站，不料兩人觸電身亡、一人重度灼傷，隨後騷亂一發不可收拾，每晚均有近千輛汽車被焚毀，且在全國持續近一個月之久。面對此一嚴峻情勢，法國政府當時還啟動緊急狀態法，實施宵禁和禁止公共集會以恢復治安。

納赫爾廿七日早上開車上路，因違規遭兩警盤查，其中一名三十八歲警察開槍射擊，納赫爾胸部中彈不治。開槍的警察聲稱，當時納赫爾開賓士車持波蘭駕照行駛在公車道上，他是擔心遭到撞擊才開槍。但曝光的現場影片顯示，當時納赫爾已停車，警察掏槍瞄準他頭部，威脅說「你會吃子彈」，在納赫爾開車離開時就開槍。這起事件重新引發輿論對於員警執法策略的辯論，當地警察對待低收入郊區民眾的方式長期受人權團體批評，特別是針對少數族裔。

事件於廿七日晚間引發抗議衝突，廿八日規模擴大，包括土魯斯、第戎和里昂等其他法國主要城市都爆發動亂，午夜後巴黎地區也傳出暴力，當地部署兩千名鎮暴警察來平息暴動，雙方再爆衝突。

主要城市動亂 馬克宏召開危機會議

法國內政部長達馬南表示，警方兩晚逮捕一八○名滋事份子，一七○名警察受傷，至少九十棟公共建築遭到破壞。他強調，目前沒有必要宣布緊急狀態，廿九日晚將在全國擴大部署四萬名警察，其中包括巴黎地區的五千名警力，以結束騷亂。大批民眾當天響應納赫爾母親號召的示威，在南特街上高喊「沒有正義、沒有和平」，「人人都恨警察」。

馬克宏於廿九日清晨召開危機會議，強調暴亂毫無正當性，國家必須盡快恢復和平。南特市檢察官普拉什說，警方開槍之舉不符合使用此類武力的法律條件，他已要求法官拘留開槍警察。

法國西南郊克拉馬鎮一列列車遭到焚毀。（法新社）

巴黎北郊的加爾熱萊戈內塞區一間飯店，遭到抗議者縱火。（法新社）

槍擊事件引發當地民眾怒火，許多年輕人走上街頭抗議，甚至縱火焚燒汽車和建築物。（歐新社）

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