法國暴動進入關鍵時刻 4.5萬名警力上街鎮壓

法政府派出4.5萬名警力鎮壓暴動。（法新社）

2023/07/01 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕法國17歲非裔少年納赫爾（Nahel M.）27日被警方攔檢時遭槍擊身亡，讓法國積怨已久的社會問題一夕爆發，已連續3日發生暴動。對此，法政府表示已在街頭部署多達4.5萬名警力，強調接下來數小時將是關鍵時刻。

《路透》報導，納赫爾遭警方槍殺的影像公布後，點燃了法國社會長期潛在的貧困、種族主義和城市警察暴力等問題的引信，暴動陸續在馬賽、里昂、土魯斯等大城市爆發。

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警方提到，在法國第二大城馬賽市中心，暴民還洗劫了販賣槍枝的店家，竊走了一些沒有子彈的殺傷性步槍。過程中警方逮捕一人，並派駐警力在現場看守。

法內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）要求全國地方政府從晚間9點起暫停公共運輸，並派出4.5萬名警力，較前一日多出5000人。他向消防人員和警察喊話，「接下來的幾個小時至關重要。我清楚我能夠仰賴你們的犧牲奉獻。」

達爾馬寧提到，截至週四晚間有超過200名員警受傷，超過900人遭逮捕，平均年齡僅17歲。

許多建築、車輛在這場暴動中遭縱火，商家被洗劫，可說是總統馬克宏自2018年黃背心運動以來面臨的最大危機。目前狀況最嚴重的地點多半被限制在郊區，後續若是擴及市中意味著情況進一步惡化。

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