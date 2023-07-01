為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國暴動進入關鍵時刻 4.5萬名警力上街鎮壓

    法政府派出4.5萬名警力鎮壓暴動。（法新社）

    法政府派出4.5萬名警力鎮壓暴動。（法新社）

    2023/07/01 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕法國17歲非裔少年納赫爾（Nahel M.）27日被警方攔檢時遭槍擊身亡，讓法國積怨已久的社會問題一夕爆發，已連續3日發生暴動。對此，法政府表示已在街頭部署多達4.5萬名警力，強調接下來數小時將是關鍵時刻。

    《路透》報導，納赫爾遭警方槍殺的影像公布後，點燃了法國社會長期潛在的貧困、種族主義和城市警察暴力等問題的引信，暴動陸續在馬賽、里昂、土魯斯等大城市爆發。

    警方提到，在法國第二大城馬賽市中心，暴民還洗劫了販賣槍枝的店家，竊走了一些沒有子彈的殺傷性步槍。過程中警方逮捕一人，並派駐警力在現場看守。

    法內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）要求全國地方政府從晚間9點起暫停公共運輸，並派出4.5萬名警力，較前一日多出5000人。他向消防人員和警察喊話，「接下來的幾個小時至關重要。我清楚我能夠仰賴你們的犧牲奉獻。」

    達爾馬寧提到，截至週四晚間有超過200名員警受傷，超過900人遭逮捕，平均年齡僅17歲。

    許多建築、車輛在這場暴動中遭縱火，商家被洗劫，可說是總統馬克宏自2018年黃背心運動以來面臨的最大危機。目前狀況最嚴重的地點多半被限制在郊區，後續若是擴及市中意味著情況進一步惡化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法國負債高達3兆歐元創紀錄！占GDP比重近歐盟目標2倍
    2023/07/01 07:21

    法國負債高達3兆歐元創紀錄！占GDP比重近歐盟目標2倍
    至少600人被捕！ 法國非裔少年遭警槍殺引暴動 馬克宏急開危機會議
    2023/06/30 16:22

    至少600人被捕！ 法國非裔少年遭警槍殺引暴動 馬克宏急開危機會議

    三重房市利多不斷 新市政特區成形中
    法啟動「飛馬23」行動秀實力 19架軍機飛往印太參與軍演
    2023/06/30 11:24

    法啟動「飛馬23」行動秀實力 19架軍機飛往印太參與軍演
    法國警盤查槍殺非裔少年 多地暴亂
    2023/06/30 05:30

    法國警盤查槍殺非裔少年 多地暴亂

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    非裔少年拒攔檢遭警射殺！法國大暴動 出動4萬警力維安
    2023/06/30 00:22

    非裔少年拒攔檢遭警射殺！法國大暴動 出動4萬警力維安
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播