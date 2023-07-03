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    法國暴動延燒！市長住家遭暴民開車衝撞、放火 妻兒受傷

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞並放火燒房。（路透）

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞並放火燒房。（路透）

    2023/07/03 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕法國17歲非裔少年納赫爾（Nahel M）上月27日因遇臨檢未停車遭警方射殺，消息曝光後，法國多地出現大批民眾上街抗議，甚至演變成暴動，引發國際高度關注。本月1日深夜，法國中北部城市拉伊萊羅斯（L'Haÿ-les-Roses）的市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）竟成暴亂分子攻擊目標，抗議者開車衝撞住處還放火燒房，導致其妻兒受傷。

    綜合外媒報導，隨著法國暴動規模擴大，拉伊萊羅斯市與其他城市一樣暴力事件頻傳，市長尚布倫連日來透過推特呼籲抗議者冷靜，勿將不滿訴諸於暴力，但暴亂卻變本加厲，甚至連他的住處都遭曝光並成為攻擊目標。

    2日凌晨，尚布倫在推特透露，他的住家1日深夜遭暴亂分子開車衝撞並放火，原本在睡夢中的妻子和2個年幼孩子被驚醒，在逃跑過程中受傷。他憤怒表示，「發生在這座城市的恐怖和不恥行為已經達到新的高度......這是出於一種難以形容的懦弱所做出的謀殺行為！我保護和服務共和國的決心比以往任何時候都更加堅定，我不會因此

    退縮！」

    據悉，尚布倫事發當時為了隨時因應突發事態，人在市政廳坐鎮，因此逃過這次攻擊，所幸妻兒也無生命大礙。這起事件引發法國政界譁然，不少人都表示譴責，法國總理博爾恩（Elisabeth Borne）週日也親自到拉伊萊羅斯市慰問尚布倫一家，強調「政府不會對任何暴力行為置之不理，將以最大力度實施懲處，我們不會讓你們孤單，我們將與市長們站在一起。」

    當地檢察官哈杜因（Stéphane Hardouin）透露，攻擊市長事件已依謀殺未遂方向展開偵辦，初步調查解果顯示襲擊者存心燒毀市長的住家，現場還能找到助燃劑，「這起事件非常嚴重，各界都應該予以譴責。」

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞並放火燒房，妻兒因此受傷。（路透）

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞並放火燒房，妻兒因此受傷。（路透）

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞。（路透）

    法國中北部城市拉伊萊羅斯市長尚布倫的住家在1日深夜遭暴亂分子開車衝撞。（路透）

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