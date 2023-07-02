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    4.5萬名警力上街嚴防 法國暴亂第5夜趨於平靜

    法國非裔少年之死引發暴力抗議，到了1日晚間的暴亂第5夜，情況似乎已逐漸平息。圖為法國警察1日晚間驅趕抗議民眾。（路透）

    法國非裔少年之死引發暴力抗議，到了1日晚間的暴亂第5夜，情況似乎已逐漸平息。圖為法國警察1日晚間驅趕抗議民眾。（路透）

    2023/07/02 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕法國17歲非裔青少年納赫爾（Nahel M），6月27日遇到臨檢時沒有停下，隨即遭警方射殺身亡，從當天開始法國各地就出現暴力抗議行為，當局在7月1日晚間的暴動第5夜派出4.5萬名警力上街維安，而情況也逐漸趨於平靜。

    據《美聯社》報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特上的最新發文指出，由於安全部隊的堅決行動，第5夜比之前的暴動狀況更為平靜，當晚逮捕人數為427 人，自上個月27日以來累計約有2800人被捕。

    據了解，為了要壓制暴亂行為，法國已有數百名警察和消防員受傷，但當局並未公開抗議人士的受傷人數，海外領土法屬圭亞那則傳出有1名54歲男子被流彈擊中身亡。

    納赫爾已於1日白天被下葬在巴黎郊區楠泰爾公墓，他的家族來自北非阿爾及利亞並信奉伊斯蘭教，因此他的棺木是從清真寺抬出，沿途有數百人站在路旁送行，許多阿拉伯人和非裔人士來到墓地悼念。

    納赫爾之死所引發的暴亂，影響到了法國總統馬克宏的規劃，他原定2日晚間飛往德國，成為26年來首次訪德的法國總統，但馬克宏1日致電給德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），傳達行程必須延後的狀況。

    事實上，法國警察射殺臨檢不停的駕駛並非首次，去年就有13人因此斃命，但檢方認為在納赫爾事件中，開槍警員使用槍械的情況並不合理，目前暫時以故意殺人罪嫌偵辦。

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