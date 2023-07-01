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    日經：俄羅斯採購中國無人機 用於攻擊烏克蘭

    日經調查發現，俄國一直向中國進口無人機，用於攻擊烏克蘭。（法新社資料照）

    日經調查發現，俄國一直向中國進口無人機，用於攻擊烏克蘭。（法新社資料照）

    2023/07/01 22:26

    〔編譯魏國金／台北報導〕《日經亞洲》調查發現，2022年12月至2023年4月，俄國公司至少進口37架、價值10.3萬美元的中國無人機，報關紀錄為這些無人機旨在「用於特別軍事行動」（俄國稱侵烏戰爭為特別軍事行動）。日經指出，俄國從中國公司進口明確用於入侵烏克蘭的無人機，儘管北京一再否認相關裝備部署於戰爭。

    自16個月前俄國入侵烏克蘭以來，北京一再否認提供武器給俄羅斯。然而日經報導顯示，過去幾個月俄國企業悄悄進口無人機，包括遭美國制裁的大疆無人機填寫報關文件，標記相關進口產品用於戰爭，目前不清楚中國企業或政府，是否知道俄國有關無人機的海關紀錄。

    日經新聞從多方消息來源取得俄國海關紀錄，其中包括印度公司Exim Trade Data和Export Genius，並分析從中國到俄羅斯的貨運狀況。

    報導說，去年底在俄國總統普廷下令其政府增加戰需物資供應後，標誌「用於特別軍事行動」的產品出現在俄國的報關紀錄。去年11月俄國聯邦海關總署在其官網上說，該單位將加快與簡化「旨在支持俄羅斯軍事單位作戰和日常活動的軍民兩用和民用產品」的通關。

    克里姆林宮一份文字記錄顯示，普廷去年12月對國防官員說，無人機「應成為作戰部隊、排、連和營的必備裝備」。軍事分析家認為，俄羅斯一直使用無人機監視和攻擊烏克蘭。

    《日經》發現，俄羅斯公司也支付中國公司120萬美元，採購22台監測、干擾無人機的設備，並另外支付36077萬美元，採購10台攜帶式個人電腦，所有這些在報關紀錄上，都記載是用於戰爭。

    根據Exim Trade Data資料，2月1日俄羅斯資訊科技公司Status Compliances以28292美元價格，從深圳電子設備製造商深圳科信智能發展公司，進口3架起飛重量25至150公斤的無人機。這些無人機皆由深圳嘉馳機電公司製造。

    這些無人機在海關紀錄中載明為民用型，但附註說，是為「俄羅斯聯邦武裝部隊執行特別軍事行動」而進口。

    海關紀錄也顯示，今年1月和3月，大疆製造的34架無人機被運往俄羅斯，每架起飛重量在250克至7公斤之間，價格7.51萬美元。 其中24款被列為大疆的Mavic3型。

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