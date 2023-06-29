為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金被捕？女兒出面駁斥

    俄國「末日將軍」蘇洛維金（見圖）傳出被捕，女兒出聲駁斥。（路透）

    俄國「末日將軍」蘇洛維金（見圖）傳出被捕，女兒出聲駁斥。（路透）

    2023/06/29 21:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動兵變，短短一天就宣告落幕，首腦普里格津已流亡白俄羅斯，有消息指出，曾任對烏克蘭戰爭最高指揮官的「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin），因為疑似幫助瓦格納首腦普里格津而遭到逮捕。蘇洛維金的女兒29日駁斥相關傳聞，強調他的父親一切安好。

    關於蘇洛維金被捕的消息，沒有任何俄羅斯主流媒體跟進報導，最先報導相關消息的《莫斯科時報》（The Moscow Times），是荷蘭企業家索爾（Derk Sauer）1992年創立的英文報紙，目前總部已遷往荷蘭，該報因報導烏克蘭相關新聞不符莫斯科立場，去年4月網站在俄羅斯遭到封鎖。

    根據俄國自媒體Baza在Telegram頻道發布的消息，蘇洛維金的女兒薇若妮卡（Veronika Surovikina）告訴該頻道，她的父親什麼事都沒發生，「他在工作，一切都很好。」

    關於外界質疑蘇洛維金失蹤，薇若妮卡的解釋是，她的父親「本來就沒有每天出現在媒體上」，「什麼事都沒發生，沒有人逮捕他，他在辦公室裡。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    油水豐厚 普廷著手奪取瓦格納「全球帝國」控制權
    2023/06/29 20:25

    油水豐厚 普廷著手奪取瓦格納「全球帝國」控制權
    自由說新聞》俄媒爆「末日將軍」蘇洛維金被捕！菁英圈瘋「逃離俄國」
    2023/06/29 11:39

    自由說新聞》俄媒爆「末日將軍」蘇洛維金被捕！菁英圈瘋「逃離俄國」

    快速路網不再離城 潮州別墅歸隱田園
    瓦格納兵變 普里格津被爆原計畫抓捕俄防長與總長
    2023/06/29 05:48

    瓦格納兵變 普里格津被爆原計畫抓捕俄防長與總長
    瓦格納轉進白俄 東歐隱憂
    2023/06/29 05:30

    瓦格納轉進白俄 東歐隱憂

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    瓦格納首腦專機抵白俄 盧卡申科：歡迎自費待一陣子
    2023/06/28 06:41

    瓦格納首腦專機抵白俄 盧卡申科：歡迎自費待一陣子
    俄軍內訌升高 末日將軍降為副手
    2023/01/13 05:30

    俄軍內訌升高 末日將軍降為副手
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播