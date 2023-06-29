俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金被捕？女兒出面駁斥

俄國「末日將軍」蘇洛維金（見圖）傳出被捕，女兒出聲駁斥。（路透）

2023/06/29 21:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動兵變，短短一天就宣告落幕，首腦普里格津已流亡白俄羅斯，有消息指出，曾任對烏克蘭戰爭最高指揮官的「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin），因為疑似幫助瓦格納首腦普里格津而遭到逮捕。蘇洛維金的女兒29日駁斥相關傳聞，強調他的父親一切安好。

關於蘇洛維金被捕的消息，沒有任何俄羅斯主流媒體跟進報導，最先報導相關消息的《莫斯科時報》（The Moscow Times），是荷蘭企業家索爾（Derk Sauer）1992年創立的英文報紙，目前總部已遷往荷蘭，該報因報導烏克蘭相關新聞不符莫斯科立場，去年4月網站在俄羅斯遭到封鎖。

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根據俄國自媒體Baza在Telegram頻道發布的消息，蘇洛維金的女兒薇若妮卡（Veronika Surovikina）告訴該頻道，她的父親什麼事都沒發生，「他在工作，一切都很好。」

關於外界質疑蘇洛維金失蹤，薇若妮卡的解釋是，她的父親「本來就沒有每天出現在媒體上」，「什麼事都沒發生，沒有人逮捕他，他在辦公室裡。」

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