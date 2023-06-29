瓦格納兵變 普里格津被爆原計畫抓捕俄防長與總長

據稱俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津發動兵變時，原本計畫抓捕俄國國防部長紹伊古和參謀總長格拉西莫夫。（路透檔案照）

2023/06/29 05:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報28日引述西方官員的話報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津發動兵變時，原本計畫利用俄國國防部長紹伊古和參謀總長格拉西莫夫前往俄烏邊界視察的機會，將兩人逮捕拘禁，但被俄國聯邦安全局（FSB）事先得知，紹、格兩人臨時改變行程，普里格津也被迫提前動手。

但2名歐洲安全消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），普里格津可能曾表達拘捕紹伊古和格拉西莫夫2人的想法，但不確定他是否真正制定執行計畫。

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紐約時報也引述知情美國官員的話報導，前烏克蘭戰爭俄軍指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin），事先便知道普里格津的兵變計畫，甚至可能提供協助。

據報導，若蘇洛維金真的涉及這場兵變，將是烏克蘭戰爭爆發以來，俄軍領導階層內鬥的最新徵兆，可能顯示支持普里格津的俄軍將領，與普廷的兩大高階軍事顧問紹伊古和格拉西莫夫之間，存在更廣泛的分歧。

據稱普里格津與蘇洛維金自俄國軍事介入敘利亞內戰時開始合作，普里格津曾將蘇洛維金譽為俄軍最有能力的指揮官。

報導指出，蘇洛維金並不支持罷黜普廷，但似乎認同普里格津的立場，即紹伊古與格拉西莫夫必須下台，蘇、普兩人均在烏戰戰術上，與紹伊古及格拉西莫夫有過摩擦。

美方官員還暗示，普里格津在兵變後之所以能夠保住一命，可能與他和蘇洛維金的關係有關。另有跡象顯示，可能還有其他俄軍將領也支持兵變，包括俄軍中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）。

西方官員認為，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，原本可能計畫抓捕俄國國防部長紹伊古（左）和參謀總長格拉西莫夫（右）。（美聯社檔案照）

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