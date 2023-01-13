為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍內訌升高 末日將軍降為副手

    俄羅斯國防部長紹伊古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）去年十二月十七日陪同總統普廷視察俄國對烏軍事行動聯合總部。（歐新社檔案照）

    俄羅斯國防部長紹伊古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）去年十二月十七日陪同總統普廷視察俄國對烏軍事行動聯合總部。（歐新社檔案照）

    2023/01/13 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯因在烏克蘭的戰事陷入僵局飽受批評之際，國防部十一日宣布撤換對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官，由參謀總長吉拉西莫夫接替上任才三個多月的蘇洛維金（Sergey Surovikin）。外界解讀這項人事調動凸顯俄軍內訌升高。

    因殘暴作風而有「末日將軍」之稱的蘇洛維金遭撤換後，成為吉拉西莫夫的三名副手之一。俄國國防部聲明指出，這項人事變動，意在提高軍事行動效率，讓武裝部隊不同單位之間建立更密切聯繫。

    吉拉西莫夫出任最高指揮官，不僅更直接監督、負責作戰行動，也可調動直屬參謀總部的聯邦特戰部隊，戰略空軍、人造衛星等資源，代表俄羅斯不再當侵略烏克蘭為「軍事行動」，而是升高到國家層級的準戰爭。倫敦國王學院軍事專家李伊發文指，在「瓦格那」傭兵集團對烏戰的影響力愈加吃重之際，俄國國防部或許有意藉此對戰事拿回更大的控制權。瓦格那領導人普里格津先前盛讚蘇洛維金，並痛批俄軍高層無能。

    吉拉西莫夫自二○一二年起擔任參謀總長，是總統普廷的長年盟友、策劃入侵烏國行動的要角，但是據稱他開戰後只視察過在烏指揮部一次，並未太直接介入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播