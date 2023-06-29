瓦格納轉進白俄 東歐隱憂

東歐的北約組織成員國警告，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團轉往白俄羅斯，將造成區域更大不穩定，但北約秘書長史托騰柏格表示，已準備好抵禦任何威脅。圖為活躍於非洲西部國家馬利的瓦格納戰士。（美聯社檔案照）

2023/06/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納廿四日發動兵變，一天後打退堂鼓。白俄羅斯總統盧卡申科廿七日爆料勸降細節，稱他敦促俄國總統普廷不要殺害普里格津。盧卡申科並證實，普里格津已經抵達白俄。多個北約組織成員國廿七日提出警告，瓦格納傭兵轉進白俄，恐成東歐禍端；對此，北約秘書長史托騰柏格強調，北約已做足準備，將因應任何威脅。

北約允加強國防 保衛所有成員國

立陶宛總統瑙塞達廿七日造訪海牙，與史托騰柏格及其他六個北約盟國領導人會面。會後瑙塞達表示，瓦格納集團傭兵轉進白俄，將導致東歐局勢動盪。波蘭總統杜達則補充︰「情況嚴重且令人擔憂，我們必須做出強而有力的決定。北約有必要立即發表強硬聲明。」

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對此，史托騰柏格告訴記者，北約將於下週在立陶宛舉行的峰會中，同意加強國防以保衛所有成員國，尤其是與俄國盟友白俄羅斯接壤的各國。史托騰柏格認為，此刻評斷北約盟國的處境仍為時過早，並強調近年北約東翼的防禦已大幅提升，「我們已向莫斯科、明斯克（白俄首都）發出明確信號，即北約將捍衛每一個盟友、每一寸北約領土」。

依據白俄斡旋達成的協議，普里格津以放棄進軍莫斯科的「正義遊行」換取流亡白俄。盧卡申科廿七日對外透露內幕指出，他透過俄國與白俄情報機構的關係事先知道普里格津的兵變計畫，當他在早上十點過後聯繫上普廷時，發現普廷十分憤怒，使用和一九九九年對付車臣好戰份子同樣的語句，決定「剷除」普里格津。他敦促普廷不要倉促做出反應，並稱普里格津因為手下在烏克蘭大舉陣亡，以致在頓河畔羅斯托夫時已經呈現「半瘋狂狀態」，也極力稱讚普里格津是「英雄人物」，希望普廷讓他們的人和普里格津談判。他還勸告普廷︰「糟糕的和平也比任何戰爭都好」。

不過普廷告訴盧卡申科，普里格津根本不接電話、不願和任何人談話。隨後盧卡申科在十一點聯繫上普里格津，試圖勸阻他進軍。盧卡申科宣稱，他們在電話中使用的髒話是平常的「十倍」，普里格津當時表明，「我們要正義，他們要扼殺我們，我們要到莫斯科！」接著又說，會要求他們交出國防部長與參謀總長，盧卡申科則警告，「你和我一樣都認識普廷，在這種情況下，他不僅不會見你，也不會和你講電話」，「你們在半路上就會像小蟲子般被揉碎」。

白俄總統掛保證 說服普里格津

盧卡申科說，他花了很多時間說服普里格津，最終普里格津下午來電，表示願放棄最先的訴求，但不知如何收場，更擔心「一旦停下來，他們會毀了我們」。他則向普里格津保證，會親自承擔這件事。普里格津最後決定停止進軍，並在廿七日抵達白俄展開流亡生涯。

白俄羅斯總統盧卡申科（左）聲稱，他說服瓦格納集團首腦普里格津結束兵變，也敦促俄羅斯總統普廷（右）不要殺害普里格津。（路透檔案照）

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