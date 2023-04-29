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    太辣！義大利巨乳、美尻人魚雕像惹眾議

    義大利一座美人魚雕像，因為設計太過火辣，引發當地人熱議。（圖片擷取自推特@lanechanged）

    義大利一座美人魚雕像，因為設計太過火辣，引發當地人熱議。（圖片擷取自推特@lanechanged）

    2023/04/29 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部普利亞（Puglia）一個漁村廣場，日前因為一座尚未正式落成的美人魚雕像，在社群媒體上掀起熱議。不少人批評這條美人魚的胸部簡直就是矽膠假奶，還有人傻眼道，沒看過屁股這麼大的人魚。然而，雕塑負責人則表示，妖嬈的曲線是在致敬女性。

    根據衛報指出，義大利南部普利亞莫諾波利（Monopoli），日前意外因為一座尚未完成的火辣人魚雕像，在網路上引起軒然大波。這座雕像有著明顯的女性特徵，包括巨大的乳房以及保滿的臀部。然而，當地人卻不買單，紛紛認為這實在太荒謬。

    一名地方演員在個人臉書上發表感想，直言人魚就像被安上了兩顆矽膠假奶，更進一步地說，從來沒有在人魚身上看過這麼巨大的屁股。這名演員強調，對於創作者或地方議會都沒有意見，只是好奇究竟這樣的人魚是否真會吸引遊客前來。

    據悉，人魚雕塑委託給地方藝術學院的學生製作，對於網路上的批評，該校校長選擇力挺自家人。他解釋，美人魚是在致敬絕大多數擁有曲線美的女性，雖然電視上可以看到很瘦的模特兒，但尤其在義大利如果用很瘦的女人當代表，就真的太糟糕了。

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